Series de Netflix 2026: los estrenos más esperados para enero

La programación de Netflix para enero de 2026 ya fue revelada y todo apunta a un inicio de año sólido, con una combinación de regresos exitosos, adaptaciones literarias y nuevas producciones originales que buscan captar a públicos diversos.

La plataforma apuesta por abrir el año con títulos de alto perfil que mezclan fantasía, drama, suspenso y comedia romántica, reforzando franquicias consolidadas y presentando nuevas historias pensadas para el consumo intensivo de temporada. En el apartado de series, enero marca el regreso de producciones que ya cuentan con una base fiel de seguidores.

Suspenso psicológico para abrir el año

Uno de los estrenos más comentados para inaugurar el año es En fuga, un thriller basado en una novela de Harlan Coben, autor cuyas adaptaciones han tenido una recepción destacada en la plataforma. Tras el éxito de producciones previas, Netflix apuesta nuevamente por el suspenso psicológico con una historia que promete mantener al espectador en tensión desde el primer episodio.

La serie sigue a Simon, un padre desesperado que inicia una búsqueda incansable para encontrar a su hija fugitiva. Lo que alguna vez fue una vida familiar estable comienza a derrumbarse cuando logra dar con ella y descubre que ha caído en las drogas, está desprotegida y rodeada de personas peligrosas.

Una discusión aparentemente controlada se transforma en una espiral de violencia inesperada y, tras perderla nuevamente, Simon se ve arrastrado a un submundo donde salen a la luz secretos familiares capaces de destruirlo todo, según detalla la sinopsis oficial.

En fuga está protagonizada por James Nesbitt, Minnie Driver, Alfred Enoch, Ruth Jones y Lucian Msamati, y se estrenará el 1 de enero de 2026. La producción se suma así a la lista de adaptaciones de Coben disponibles en Netflix, entre ellas Engaños, El inocente y Atrapados.

Una comedia romántica mexicana para maratonear

Ese mismo día llegará también Amor de oficina, una serie con elenco completamente mexicano que se perfila como una de las apuestas más ambiciosas de la plataforma en el país. Concebida como una comedia romántica ideal para maratonear, la producción busca consolidarse como uno de los estrenos latinoamericanos más relevantes del inicio de año.

La historia se centra en Graciela, una empleada brillante que ha trabajado durante años para escalar posiciones dentro de su empresa, y Mateo, el carismático hijo del dueño. Ambos se ven obligados a competir por el mismo cargo de alto mando dentro de una importante compañía de ropa interior.

La rivalidad profesional pronto se transforma en un romance prohibido que pone a los protagonistas frente a una decisión clave: priorizar el éxito corporativo o apostar por un amor que promete ser definitivo.

Misterio clásico con sello británico

Otro de los estrenos más esperados es la miniserie Agatha Christie: Las Siete Esferas, que llegará a Netflix el 15 de enero de 2026. Basada en la obra de Agatha Christie, la historia se desarrolla en el marco de una elegante fiesta que termina en muerte, lo que lleva a una aristócrata a investigar un misterio donde nada es lo que parece.

A medida que surgen nuevas víctimas, la protagonista deberá descubrir el significado de los siete diales que dan nombre al relato y los secretos que esconden estas exclusivas reuniones. La adaptación está a cargo de Chris Chibnall, creador de Broadchurch, y cuenta con la producción de Suzanne Mackie, Chris Sussman y Chris Sweeney, vinculados a series como The Crown, Good Omens y The Tourist.

El proyecto incluye además la participación de James Prichard, bisnieto de la autora, como productor ejecutivo, lo que garantiza una adaptación fiel al espíritu del suspenso clásico que ha convertido a Christie en una referencia indiscutible del género.

Más series que amplían el catálogo de enero

Además de los estrenos más comentados, Netflix suma en enero de 2026 nuevas series que refuerzan la variedad de géneros del mes, con propuestas que van del suspenso y la aventura histórica al drama romántico y el entretenimiento deportivo.

Él y ella (01/01/2026): Una pareja distanciada combina sus habilidades —él como policía y ella como periodista— para resolver un homicidio, mientras ambos se investigan mutuamente como posibles sospechosos.

Sandokán (19/01/2026): El legendario capitán pirata Sandokán lidera a su tripulación en una lucha contra el Imperio Británico para proteger al pueblo dayak en el sudeste asiático del siglo XIX.

WWE: Increíble – Temporada 2 (20/01/2026): Giros inesperados, rivalidades intensas y drama fuera del ring marcan el camino al SummerSlam, con acceso exclusivo al detrás de cámaras de las principales Superestrellas de la WWE.

Bailando sobre hielo (22/01/2026): Una ex patinadora artística regresa a la pista para salvar el legado familiar, mientras enfrenta un nuevo romance y los sentimientos no resueltos por su primer amor.

Bridgerton – Temporada 4, Parte 1 (29/01/2026): La nueva entrega se centra en Benedict Bridgerton, el bohemio segundo hijo de la familia, cuya resistencia al compromiso se pone a prueba tras conocer a una misteriosa mujer en el baile de máscaras de su madre.

Un inicio de año marcado por grandes apuestas

Con estos estrenos, Netflix apuesta por arrancar 2026 con un catálogo robusto que combina franquicias consolidadas, adaptaciones literarias de alto perfil y nuevas producciones originales. La diversidad de géneros y mercados refuerza la estrategia de la plataforma de captar audiencias desde los primeros días del año, consolidando enero como un mes clave para marcar tendencia en el consumo de series a nivel global.

