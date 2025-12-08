Netflix: Películas y series que llegarían a la plataforma tras compra de Warner Bros

Netflix adquiere Warner Bros y podría sumar éxitos como Harry Potter, Friends y Game of Thrones a su catálogo

Friends es una de las series emblemáticas que podría unirse al catálogo de Netflix.

La industria del entretenimiento atraviesa uno de sus mayores reacomodos en décadas. Netflix anunció un acuerdo para adquirir Warner Bros., HBO y HBO Max por 82.7 mil millones de dólares, una movida histórica que podría transformar por completo el panorama del streaming.

Aunque la operación aún debe ser aprobada por reguladores en Estados Unidos y Europa, el gigante digital ya proyecta cómo integrará uno de los catálogos más influyentes de Hollywood a su plataforma.

Un acuerdo millonario que cambiaría el streaming

El trato combina efectivo y acciones y supera la competencia de Comcast y Paramount Skydance. Según analistas consultados por USA Today, la integración total tardaría entre 12 y 18 meses.

Ese sería el tiempo necesario para que Warner Bros. Discovery complete la separación de su división de TV por cable, Discovery Global, prevista para el tercer trimestre de 2026. Hasta entonces, no habría cambios inmediatos para los usuarios.

Dos catálogos bajo el mismo techo: ¿qué títulos llegarían a Netflix?

Netflix confirmó que mantendrá las operaciones actuales de Warner Bros. y HBO Max, pero también adelantó que incorporará “las extensas librerías de cine y televisión” de ambas compañías, según ha informado Variety. Aquello, sin duda, es un movimiento que se veía venir.

La plataforma busca fortalecer su catálogo con franquicias legendarias, series de prestigio y producciones que han marcado generaciones.

De acuerdo con Newsweek, entre los títulos que podrían incorporarse a Netflix en Estados Unidos y, eventualmente, al resto del mundo, se encuentran algunas de las series más influyentes de la televisión moderna.

Series emblemáticas

Game of Thrones

Los Soprano

The Big Bang Theory

Friends

Euphoria

Succession

The White Lotus

The Last of Us

Sexo en la ciudad

Mare of Easttown

Mad Men

Big Little Lies

My Brilliant Friend

Películas y franquicias históricas

Harry Potter

El Señor de los Anillos

El Mago de Oz

Matrix

Ciudadano Kane

El Conjuro

Destino Final

Beetlejuice

Gremlins

Casablanca

El Universo DC: Batman, The Dark Knight, Joker, Superman, Wonder Woman, Aquaman

La compra también incluiría célebres propiedades animadas: Looney Tunes, Tom y Jerry, Cartoon Network, Adult Swim, DC Animation y clásicos de Hanna-Barbera como Los Picapiedra y Scooby-Doo.

¿Se fusionarán Netflix y HBO Max?

Por ahora, Netflix mantendrá HBO Max como servicio independiente. Sin embargo, la propia compañía ha dado señales de que podrían surgir paquetes conjuntos o una eventual integración, al afirmar que sumar el catálogo de HBO les permitirá “optimizar planes, expandir el acceso y mejorar la experiencia del usuario”.

Aunque algunos analistas creen que una oferta combinada abarataría costos, otros advierten lo contrario: USA Today señala que, con mayor dominio del mercado, Netflix podría aumentar sus precios a futuro.

El punto sensible: los estrenos en cines

La preocupación más grande proviene de la industria cinematográfica. Warner Bros. ha defendido históricamente la ventana exclusiva en salas, mientras que Netflix apuesta por lanzamientos breves o directamente exclusivos para streaming.

Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, aseguró a Variety que respetarán los estrenos teatrales del estudio, pero también anunció cambios: “Las ventanas de exhibición serán más amigables para el consumidor”.

Organizaciones como Cinema United han calificado el acuerdo como una amenaza para las salas, advirtiendo que Netflix “no tiene incentivos para apoyar la proyección cinematográfica”.

Asimismo, productores han alertado al Congreso que, para Netflix, “el tiempo dedicado al cine es tiempo que no se pasa en su plataforma”.

