Peaky Blinders: The Immortal Man: Fecha de estreno y primer póster para la película

Netflix y la BBC confirmaron la fecha de la película de Peaky Blinders. 'The Immortal Man' trae de vuelta a Cillian Murphy

La esperada película de Peaky Blinders ya tiene título y fecha

La esperada adaptación cinematográfica de Peaky Blinders ya tiene título, fecha de estreno y su primer póster. La película, oficialmente llamada 'Peaky Blinders: The Immortal Man' (El Hombre Inmortal), llegará a cines selectos el 6 de marzo de 2026. La plataforma Netflix estrenará la cinta a nivel mundial a partir del 20 de marzo del mismo año.

El film marca el regreso de Cillian Murphy a su papel de Tommy Shelby, que interpretó durante seis temporadas de la serie ganadora del BAFTA. La producción está dirigida por Tom Harper y escrita por el creador original, Steven Knight.

Primer vistazo oficial y sinopsis

Junto con el anuncio de la fecha, se reveló el primer póster teaser de la película. El avance gráfico mantiene la estética característica de la franquicia, con su atmósfera oscura y cinematográfica.

La sinopsis oficial sitúa la trama en Birmingham, 1940, en medio del caos de la Segunda Guerra Mundial. “Tommy Shelby regresa de un exilio autoimpuesto para enfrentar su ajuste de cuentas más destructivo hasta ahora. Con el futuro de la familia y del país en juego, Tommy debe enfrentar sus propios demonios y elegir si confronta su legado o lo reduce a cenizas”.

Un reparto de lujo y el regreso de figuras clave

El elenco de la película combina estrellas de renombre internacional con caras familiares de la serie original. Junto a Cillian Murphy, destacan las incorporaciones de Rebecca Ferguson (Dune), Tim Roth (Pulp Fiction), Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin) y Stephen Graham (The Irishman).

Kim Cattrall sorprende con boda íntima en Londres y revela detalles de su nueva vida Leer más

Varios actores de la serie televisiva repiten sus papeles, lo que asegura continuidad para los fans. Entre ellos figuran Sophie Rundle (Ada Shelby), Ned Dennehy (Charlie Strong), Packy Lee (Johnny Dogs) e Ian Peck.

El futuro de la franquicia: series secuela

El anuncio de la película llega después de la confirmación, en octubre pasado, de que Peaky Blinders regresará a la televisión con dos nuevas series secuela de seis partes cada una. Netflix y la BBC encargaron las producciones, que comenzarán su historia en 1953, continuando los eventos de la película.

Cillian Murphy y Steven Knight actuarán como productores ejecutivos en estos nuevos proyectos televisivos, lo que garantiza una visión coherente para la expansión del universo.

Una máquina de éxito global

Creada y escrita por Steven Knight, la serie original Peaky Blinders se convirtió en un fenómeno cultural mundial desde su estreno en BBC Two en 2013. Su llegada a Netflix en 2014 catapultó su popularidad internacional. El drama ganó el BAFTA a Mejor Serie Dramática por su cuarta temporada y se trasladó a BBC One para sus últimas dos temporadas.

La producción de The Immortal Man corre a cargo de Guy Heeley, Cillian Murphy, Steven Knight y Patrick Holland. Los productores ejecutivos incluyen a Andrew Warren, Caryn Mandabach, Jamie Glazebrook, Tom Harper y David Kosse.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!