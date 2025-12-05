Los videoclips más vistos de 2025 en YouTube: el top que rompió récords

Los videos más vistos del año muestran qué ritmos y artistas están conectando con el público en 2025.

YouTube Charts publicó su Top Diario de Videos Musicales, un listado que reúne videos de todo tipo y muestra cuáles son los gustos que están marcando este 2025. La lista es amplia y deja ver qué géneros y artistas están captando más atención en la plataforma.

La viralidad tampoco distingue fronteras: músicos de distintos países aparecen entre los más vistos del año, demostrando cómo YouTube sigue siendo un espacio clave para descubrir lo que realmente está moviendo a la audiencia.

La animación coreana K-Pop Demon Hunters domina YouTube en 2025

K-Pop Demon Hunters encabeza el ranking global de YouTube con dos de sus temas principales. Entre ellos destaca “Golden” (Official Lyric Video), una de las canciónes oficiales del superéxito animado de Netflix que está a punto de convertirse en la película más vista de la plataforma.

La producción —una cinta surcoreano-estadounidense creada por Sony Pictures Animation y estrenada en 2025— se inspira en la cultura K-pop y la mitología coreana, combinando música, fantasía y acción en una historia ambientada en Seúl.

El tema alcanzó un hito histórico al convertirse en el video más visto en YouTube. Hoy supera las 834 millones de visualizaciones, una cifra que lo mantiene en el primer lugar del Top y confirma el fenómeno global detrás de su banda sonora.

A este éxito se suma “Soda Pop”, otro de los videos más destacados del ranking y parte de la misma banda sonora de K-Pop Demon Hunters. El clip supera los 518 millones de visualizaciones, un reflejo del enorme alcance mundial del proyecto y de cómo esta producción centrada en la cultura coreana continúa dominando con fuerza las listas de YouTube en 2025.

La banda sonora de K-Pop Demon Hunters domina el ranking mundial de YouTube en 2025. Foto: Youtube

Pakistán se abre paso en el Top global con “Pal Pal”

Pakistán también se hace presente en el ranking global con Afusic, uno de los artistas urbanos más destacados del año. Su tema “Pal Pal” —que en español significa “Amigo, amigo”—, una colaboración con el también pakistaní Ali Soomro, se ha convertido en un fenómeno regional gracias a su mezcla de hip hop con un estilo fresco y melódico que ha conectado con audiencias de distintos países.

El videoclip suma más de 136 millones de visualizaciones y se ubica en el puesto 12 del Top de Videos Musicales de 2025, consolidándose como una de las producciones más fuertes de Asia en la plataforma.

Mariah Carey y su clásico navideño vuelve a romper récords en YouTube

Mariah Carey sigue demostrando por qué es considerada la “Reina de la Navidad”. Su icónica canción “All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)”, lanzada en 1994, se mantiene vigente más de tres décadas después, posicionándose en el puesto N.º 10 del top mundial de videos musicales en YouTube con 808 millones de visualizaciones.

Esta edición especial del tema, que combina el espíritu navideño con una producción actualizada, vuelve a ser tendencia cada temporada gracias a su pegajosa melodía y al arraigo cultural que ha creado alrededor de la época navideña. Cada diciembre, tanto nuevas generaciones como fans de toda la vida redescubren el videoclip, consolidando el éxito de Carey en la plataforma digital.

Además de su talento vocal inconfundible, Mariah Carey ha sido reconocida mundialmente por su influencia en la música pop y R&B, con múltiples premios Grammy y récords de ventas. Su regreso a las listas de YouTube demuestra cómo un clásico puede mantenerse vigente y seguir generando impacto cultural y comercial, años después de su lanzamiento original.

El fenómeno navideño de Carey no solo refleja nostalgia, sino también cómo la música de calidad y la conexión emocional con el público pueden convertir un tema en un ícono atemporal.

YouTube y la música: el epicentro de tendencias globales

En 2025, la música demuestra una vez más su capacidad de unir audiencias a nivel global, combinando clásicos atemporales como Mariah Carey con nuevos fenómenos virales en plataformas digitales.

YouTube no solo amplifican el alcance de los éxitos, sino que también potencian la visibilidad de talentos emergentes, consolidando la influencia de la cultura musical digital como un motor central de tendencias y consumo en todo el mundo

