Mariah Carey: ¿Cuántos millones que gana cada Navidad?

Mariah Carey es la intérprete de All I want for Christmas is you.

All I want for Christmas is you es el villancico más escuchado en el mundo, y Mariah Carey recibe unos cuantos milloncitos, como si se tratara de un regalo de Santa.

Fue lanzado en 1994, y hasta la fecha ha acumulado aproximadamente 103 millones de dólares en ingresos a nivel global desde su debut, de acuerdo con estimaciones de la firma legal Manatt, Phelps & Phillips, citadas por NBC News.

Las ganancias provienen de múltiples fuentes, como reproducciones en streaming, ventas de álbumes y descargas digitales de la canción.

Billboard informó que, en 2022, Carey obtuvo al menos 2,7 millones de dólares únicamente a partir de descargas y reproducciones bajo demanda del tema. Estas cifras no contemplan ingresos adicionales provenientes de especiales televisivos o presentaciones en vivo durante la temporada navideña.

Los datos de los expertos sobre All I want for Christmas is you

George Howard, profesor en Berklee College of Music y ex presidente del sello independiente Rykodisc, declaró a NBC News que la canción All I want for Christmas is you genera entre 2 y 4 millones de dólares en ingresos brutos anuales. Por su parte, la firma Manatt, Phelps & Phillips estimó un ingreso anual similar, cifrado en 3,4 millones de dólares. Además, según el calculador de regalías de Billboard, el tema habría generado aproximadamente 9,8 millones de dólares solo en reproducciones en Spotify.

Las actuaciones en vivo también constituyen una fuente relevante de ingresos. Las giras temáticas de Carey, como Merry Christmas Tour, continúan atrayendo grandes audiencias y generan ingresos adicionales tanto por venta de entradas como por productos derivados.

Spotify confirmó que All I want for Christmas is You es la primera canción navideña en superar los 2 mil millones de reproducciones globales.

