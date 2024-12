Yuri: la cantante mexicana anuncia el tour con el que espera retirarse

La cantante Yuri anunció que está considerando un posible retiro de los escenarios tras concluir su próxima gira. Esta lleva por nombre Icónica. La noticia fue dada a conocer en una entrevista reciente con Mariano Osorio a través de su canal de YouTube. La intérprete de 60 años es una de las figuras más representativas del espectáculo mexicano.

Yuri, quien ha acumulado casi cinco décadas de trayectoria artística, reflexionó sobre el impacto de su carrera y el significado de este posible cambio. “El otro día pensé que tenía 46 o 47 años de carrera, pero me corregí. Les hice una cena a los líderes de los clubes de fans que me han seguido por más de 40 años. Ellos comenzaron a los 16, y ahora tienen 50, 49 años. Les dije: ‘A ver, ustedes llevan mejor mi carrera que yo. ¿Cuántos años realmente llevo?’ Me respondieron: ‘Vamos a empezar desde que comenzaste a cantar, a los 11 años’. Entonces caí en cuenta: voy para 50 años de carrera”, relató.

Durante la conversación, la cantante también destacó cómo su estilo y música han marcado a generaciones, consolidándola como una de las artistas más influyentes en México y Latinoamérica. La gira Icónica, concebida como un homenaje a su legado musical, se perfila como una ocasión especial para repasar sus éxitos junto a su público.

Las decisiones de Yuri para retirarse

La cantante también confesó que este evento ha sido motivo de introspección. “Icónica me ha puesto a pensar. Ojo, voy a decir algo que a lo mejor es muy delicado, pero creo que es uno de mis últimos shows. Sí, en el aspecto de que ya no debo seguir haciendo tanta cosa. Tengo que parar, tengo que disfrutar”, expresó entre lágrimas.

Yuri manifestó que, aunque siente pasión por su profesión, percibe que es momento de reducir su ritmo de trabajo. “Me cuesta mucho parar, nací para esto y todos los días digo ‘Señor, ayúdame’, pero sí siento en mi espíritu que tengo que bajar. Así que ‘Icónica’ creo que es de los últimos shows”, agregó.

En la entrevista, la artista también abordó la posibilidad de un retiro definitivo, dejando claro que aún no es una decisión tomada. “A lo mejor más adelante, en dos años… retiro no, no sé si retiro, no s si retiro, no s\u00e. Yo creo que eso ya estaría muy fuerte, pero sí sque tengo que bajar y que tengo que disfrutar más a mi esposo, más a mi hija, más la vida. La vida se va como agua, no sabemos si mañana vamos a estar”, afirmó.

Yuri puntualizó que busca un equilibrio entre su vida profesional y personal, y que su prioridad es replantear su carrera para dedicar más tiempo a su familia y a disfrutar de nuevas experiencias.

