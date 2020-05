Yuri y Chayanne tuvieron un romance secreto

"Nos veíamos en casa de una tía", dice Yuri en el programa Break de las 7. "Él estaba en Los Chicos´´ y yo lo conocí en una gira, ahí nos hicimos el ojito, a mí me gustaba mucho, yo estaba chamaquita, tendría 19 años. Cuando iba a México nos veíamos y su tía que nos alcahueteaba", confesó por primera vez la artista.

La cantante, siempre prudente con sus temas personales, confesó a Chiquinquirá Delgado cómo fue ese bello amor que vivió con el cantante puertorriqueño en plena juventud.

La distancia y sus ya exitosas carreras impidieron que la cosa fuese a más. "Eso no se concretó porque él vivía en Puerto Rico", dice con cariño. "Nunca fue mi novio, fuimos enamorados".

Después de varios años los 'enamorados' volvieron a coincidir en un trabajo en televisión, la telenovela ´Volver a empezar´, donde vivían un romance en la ficción. Aunque Chayanne ya estaba felizmente casado con su esposa, Marilisa Maronesse.

"Cuando hicimos Volver a empezar ya no hubo una relación de amigos mejor así porque obviamente ya estaba casado y yo respeté. Pero me hubiera encantado, ¿por qué no decirlo?", dice la cantante en medio de una carcajada.