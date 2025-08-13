Dreer quiso irse de la Tri por la presión de ser nacionalizado | Pódcast El Jueguito

El primer capítulo del podcast de EXPRESO y EXTRA trae la pregunta: ¿Sufre o no el nacionalizado en la Tri?

La inclusión de jugadores nacionalizados ecuatorianos en la selección continúa originando controversia y abrió el debate en los integrantes de El Jueguito, el nuevo pódcast de EXTRA y EXPRESO. Esteban Dreer, exportero de la Tri e integrante del panel, confesó que sí existe presión dentro del camerino por no haber nacido en el país.

"Todos los extranjeros saben, y en especial yo, que la pasé muy mal en selección porque pasé por un montón de situaciones en las que tuve depresión, llegaba a casa y mi esposa me veía con los ojos rojos", declaró el guardameta.

Dreer, por su experiencia, ratificó que hay un "difícil camino" para que el nacionalizado se adapte al grupo, sin embargo, dependerá de qué jugadores sean parte del proceso con el combinado tricolor.

José Carlos Crespo (i), Sttefano Dueñas, Esteban Dreer y Daniel Navas, conforman el panel de El Jueguito. Cortesía

Dentro de la conversación de este primer episodio el protagonismo también la tuvieron futbolistas como Damián Díaz y Javier Burrai, los que fueron llamados a la selección jugando para Barcelona, lo que, en su momento, originó otra discrepancia de criterios.

Hernán Galíndez, un líder nacionalizado en la selección de Ecuador

La situación de Hernán Galíndez, quien es originario de Argentina y hoy guardameta de la Tri, entró en el debate por sus recientes declaraciones en las que confiesa su amor por el Ecuador. Dreer lo señala como un discurso "populista".

¿Cómo ver El Jueguito?

El pódcast se estrena cada miércoles a las 18:00 (hora de Ecuador) en el canal de YouTube de Diario EXPRESO, donde podrás ver el episodio completo con la conversación sin cortes. Además, encontrarás extractos y resúmenes en las redes sociales de EXPRESO y EXTRA, para que no te pierdas los mejores momentos y puedas interactuar con la comunidad futbolera.

Al finalizar la transmisión encuentra el resumen de El Jueguito en YouTube de Diario EXTRA.

El Jueguito Ep. 1 | ¿Sufre o no el nacionalizado en la Tri?

