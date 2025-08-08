¿Moisés Caicedo y Willian Pacho merecían ser nominados al Balón de Oro 2025?

Desde Europa revelan que fue injusta haber separado de la lista a los jugadores ecuatorianos. Lo reprueban

La controversia no estuvo alejada tras la revelación de los nominados para el Balón de Oro 2025. La ausencia de los ecuatorianos Willian Pacho y Moisés Caicedo en el listado evidenció inconformidad no solo dentro del país, sino en el exterior.

Lea también: Balón de Oro 2025: ¿Quiénes son los 4 sudamericanos nominados y por qué la polémica?

Ambos tricolores brillaron en los recientes títulos de sus clubes: Pacho conquistó la Champions League con el PSG y ‘Niño Moi’ ganó el Mundial de Clubes con el Chelsea. Por eso, los periodistas Darío Araujo, corresponsal en España de Caliente TV (México), y Roberto Antolín, reportero de Tigo Sports, argumentaron a EXPRESO por qué sí debieron ser convocados.

“Pacho es ahora mismo es el mejor defensa en su posición (central izquierdo) no hay nadie mejor que él en ese puesto. Nominan a (Virgil) van Dijk (Liverpool), quien solo ganó un título local mientras que Willian ganó 5 (Copa ), siendo clave en varios partidos”, dijo Araujo, que además distinguió la realidad que cada uno vive en su selección.

Con PSG, Willian Pacho ganó la Champions League 2024/25. EFE

“Países Bajos aún no clasifica al Mundial (2026) y posiblemente lo haga, pero Ecuador ya está en clasificado y es una las selecciones menos batidas este año, eso también suma en esta nominación”, agregó.

Caicedo, Pacho e Hincapié: ¿por qué estos ecuatorianos están en la élite del fútbol? Leer más

Respecto a Niño Moi, Darío expresó que está por encima de otros que no tuvieron el mismo éxito durante la campaña, como los casos de Declan Rice (Arsenal) y Jude Bellingham (Real Madrid).

De forma enérgica, Araujo apuntó a France Football, medio organizador del evento: “Ecuador está siendo ninguneado por una revista que hace mucho tiempo perdió credibilidad y prestigio, en conclusión una total payasada lo de la UEFA”.

"El Balón de Oro es puro marketing"

Antolín coincide en que “es muy injusto” que Pacho no esté entre los considerados, aunque sí separa de ese criterio a Caicedo.

“No tengo claro qué tipo de fútbol ve esta gente... La no nominación de Moises es diferente. El Mundial de Clubes tiene más valor económico que deportivo y no es comparable a una Champions o la Premiere. Para mí, ¡el Balón de Oro es puro Marketing! ¡A Messi, le regalaron muchos!”, declaró.

Chelsea se llevó un millonario premio por ganar el Mundial de Clubes 2025. EFE

Repercusión en redes sociales por la ausencia de Moisés Caicedo y Willian Pacho

Por otro lado, en redes sociales también se expresaron cuentas especializadas. La reconocida plataforma de datos y estadísticas Míster Chip (2010MisterChip) publicó: “Casi meten en la lista al utilero del PSG y dejan fuera a Pacho. No sé qué fútbol ve esta gente”.

Mientras tanto, Invictos (@InvictosSomos) afirmó que es una “injusticia total” y calificó como y una “Falta de respeto para Niño Moi y Pachito”.

“¿Cómo le explicas a alguien que sÍ siguió toda la temporada que Moisés Caicedo y Willian Pacho no entraron en la lista de 30 nominados para el Balón de Oro 2025? ¿Cómo le cuentas a alguien que, pese a que ganaron títulos importantes, fueron brutalmente consistentes y se destacaron como figuras en sus equipos, ni siquiera aparecieron en el TOP 30 de la temporada?”, escribió.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!