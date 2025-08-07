Luis Chango, el castigo en Mushuc Runa: "Es mejor no tenerlos al día a los jugadores"

El presidente del Ponchito reveló cuál es la medida que tomará con sus jugadores luego de ser eliminados de Copa Ecuador

La situación para Mushuc Runa continúa cuesta arriba y la postura de su principal directivo es firme ante los malos resultados. El Dr. Luis Alfonso Chango, tras quedar eliminado de la Copa Ecuador el pasado miércoles 6 de agosto contra Guayaquil City (dieciseisavos de final), reveló a EXPRESO que está dispuesto a castigar a los jugadores por los malos resultados.

"Ya hemos hablado (con el plantel). Ellos saben, incluso ya los hemos multado y lo seguiremos haciendo así pierdan la categoría", dijo el propietario del Ponchito.

El club indígena, a pesar que vive otra realidad en la Copa Sudamericana y están por disputar los octavos de final ante Independiente del Vale (IDV), en la LigaPro es último (17 puntos) y vive una racha de 12 partidos sin ganar. Es decir, haber quedado fuera del segundo torneo nacional asienta más la crisis.

Bryan Bentaberry, defensor de Mushuc Runa, y el lamento luego de caer ante Liga de Quito. Patricio Teran / API

Chango mencionó que "si es posible" no van a cancelar los suelos "mientras persistan los malos resultados" y que lo harán cuando ya vean demandas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). "Si ganan hay sueldo, de lo contrario nada", agregó.

El directivo insistió en que no están "conformes" con la seguidilla de marcadores en contra y considera que están "pasando vergüenza ajena". Además, aseveró que los futbolistas "se acostumbran solo al dinero y a los premios".

Chango: "Es mejor no estar al día" con los jugadores de Mushuc Runa



"Pensándolo bien, es mejor no estar al día ya que a los jugadores eso los relaja, es mejor estar atrasados cuatro o cinco meses. Eso creo que le ha de gustar a muchos jugadores, digo, por lo que pasa en Mushuc Runa y los resultados (negativos)", afirmó.

Al ser preguntado por posibles salidas de jugadores por el malestar generado por su postura de liderar el club, Chango dijo: "Eso depende. Si digo que son malos es porque son malos, eso es todo. De ahí nada tengo que ver".

A toda esta adversa situación, este jueves 8 se sumaría la salida del profesor Fabián Frías, quien asumió el mando del Ponchito apenas hace tres encuentros atrás. La llegada del técnico argentino se dio tras la salida de Ever Hugo Almeida, quien dirigió hasta el 1-0 ante Emelec.

Mushuc Runa quedó eliminado de la Copa Ecuador, tras caer ante Guayaquil City. Jorge Perez / API

Frías, por su parte, con la caída en Guayaquil por Copa Ecuador sumó la tercera derrota. Antes, en LigaPro perdió con Técnico Universitario (1-0) y Liga de Quito (2-1).

Calendario de Mushuc Runa en Copa Sudamericana y LigaPro



Esta realidad podría ponerse en peor situación según el calendario de partidos que tiene por delante en este mes.

Este sábado 8 de agosto recibirá a Libertad en la fecha 24 de LigaPro y el martes 12 jugará contra Independiente en la Sudamericana. Luego de eso enfrentará a Aucas (sábado 16), tendrá la revancha ante IDV (martes 19), visitará a Macará (sábado 23) y finalmente en casa se medirá ante Manta (sábado 30).

Tabla de posiciones de la LigaPro 2025



