UFC deja el PPV: ¿Fin de una era? Conor McGregor, rey del pago por evento

El peleador irlandés dejaría un récord que jamás podrá ser roto. La UFC decidió el futuro de cómo se verán las peleas

Conor McGregor es reconocido como la máxima figura de la UFC a lo largo de los años. Es el que más vende.

La Ultimate Fighting Championship (UFC), promotora de artes marciales mixtas más grande del mundo, selló un acuerdo multimillonario con Paramount para dejar atrás el modelo de pago por evento (PPV). Este histórico cambio marca el fin de una era para la compañía que preside Dana White, que a partir de 2026 transmitirá todos sus eventos numerados y 30 Fight Nights a través del servicio de streaming Paramount+.

El acuerdo, con una duración de siete años, se estima que generará para la UFC la impresionante cifra de 7.700 millones de dólares. Este movimiento estratégico la alinea con otras grandes organizaciones de deportes de contacto, como la WWE, que ya habían abandonado este modelo de negocio en favor de las plataformas de streaming (Netflix).

Si bien la UFC construyó gran parte de su prestigio e influencia gracias al modelo PPV, esta nueva etapa cerrará el telón con un claro líder de ventas: Conor McGregor. El reconocido peleador irlandés se mantiene como el campeón indiscutible de las estadísticas, protagonizando los cinco eventos de pago por evento más comprados en la historia de la compañía.

El reinado de Conor McGregor en el PPV

El récord absoluto lo ostenta su épica pelea contra Khabib Nurmagomedov, que alcanzó 2,4 millones de ventas y generó cerca de 160 millones de dólares en beneficios. La lista de ventas históricas de McGregor se completa con su revancha contra Nate Díaz (1,6 millones), sus dos enfrentamientos con Dustin Poirier (1,6 millones y 1,5 millones, respectivamente) y su regreso al octágono frente a Donald Cerrone (1,35 millones).

¿Qué plataforma transmitirá las peleas de UFC?

El famoso 'pague por ver' en la UFC dirá adiós en 2026 y las peleas sobre el octágono que más genera ganancias en el mundo se mudarán a la modalidad de streaming, más precisamente a la plataforma de Paramount+, a la que los usuarios deberán suscribirse.

