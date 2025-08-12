Moisés Caicedo, con metas altas en Chelsea: Esto dijo previo al inicio de la Premier

El volante ecuatoriano respondió sobre sus objetivos en la temporada luego de ganar el Mundial de Clubes y Conference League

El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo se perfila, una vez más, como una de las figuras clave del Chelsea para la temporada 2025/2026. Tras un año de éxito rotundo, donde fue elegido jugador del año del club y levantó trofeos como la Conference League y el Mundial de Clubes, Niño Moi no se conforma.

Lea también: Independiente del Valle vs Mushuc Runa EN VIVO: Aquí el duelo de Copa Sudamericana

En declaraciones recientes, Caicedo ha dejado claro su hambre de más, estableciendo objetivos ambiciosos tanto a nivel personal como para el equipo. "Voy a tratar de jugar incluso mejor que la temporada pasada", afirmó, señalando que su último rendimiento es solo el punto de partida.

Con la mentalidad de "no tengo límites", el tricolor se compromete a "trabajar duro para seguir logrando muchas cosas para este increíble club".

Si bien reconoce que la Premier League será una "temporada dura" por su alta exigencia, el volante central se muestra optimista sobre las capacidades del conjunto londinense. "Estoy seguro de que vamos a hacerlo bien", aseguró.

Moisés Caicedo volvió a las prácticas con Chelsea el pasado lunes 4 de agosto. cortesia

Moisés Caicedo y el "sueño" de jugar en Champions League

Pero el gran aliciente de la campaña es, sin duda, la participación en la Champions League, un anhelo que se volverá tangible para el ecuatoriano en la campaña que está por comenzar. "Es un sueño hecho realidad y una sensación increíble", expresó con emoción. Consciente de que este torneo representa "otro nivel", Moisés enfatiza la determinación del equipo por dejar su huella.

Luis Chango, el castigo en Mushuc Runa: "Es mejor no tenerlos al día a los jugadores" Leer más

Moisés Caicedo llenó de "orgullo" a su familia

El impacto de Caicedo trascendió las canchas de Europa. Tras sus logros, el futbolista fue recibido como un héroe en su país natal. "Cuando he ido a mi país, la gente me detenía en la calle, era una locura", relató. Su familia, "muy orgullosa", también fue testigo del fervor que desató su éxito.

¿Cuándo juega Chelsea ante Crystal Palace en la Premier League?

Con la mira puesta en el futuro, el Chelsea de Moisés Caicedo se prepara para iniciar la temporada en Inglaterra. El debut en la Premier será este domingo 17 de agosto en su casa, Stamford Bridge, donde enfrentarán al Crystal Palace, a partir de las 08:00 (hora de Ecuador).

Niño Moi 🇪🇨 💙 pic.twitter.com/HAK0J2TOpu — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) August 10, 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!