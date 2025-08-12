Independiente del Valle vs Mushuc Runa EN VIVO: Aquí el duelo de Copa Sudamericana

En Chillo Jijón se juega hoy el primer partido de los octavos entre los rayados y el Ponchito

Independiente del Valle recibirá a Mushuc Runa en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Este martes 12 de agosto, el estadio Banco Guayaquil de Chillo Jijjón (parroquia de Quito) será testigo de un duelo de contrastes. A las 19:30 (hora de Ecuador), Independiente del Valle (IDV) y Mushuc Runa chocarán por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en un partido que pondrá a prueba dos realidades opuestas.

Lea también: Balón de Oro 2025: ¿Quiénes son los 4 sudamericanos nominados y por qué la polémica?

El cuadro de los rayados del Valle llega a este encuentro en su mejor momento. Actualmente, son los líderes indiscutibles de la LigaPro (50 puntos) y tienen la mira puesta en ganar la primera etapa del campeonato nacional.

Bajo la dirección técnica de Javier Rabanal, el equipo ha demostrado una solidez que lo llevó a superar a Vasco da Gama en los playoffs de esta competencia, torneo al que accedieron tras quedar terceros en su grupo de la Copa Libertadores.

Mushuc Runa es el último en la tabla de LigaPro, tras ser histórico en Copa. ARCHIVO / EXPRESO

La situación es radicalmente diferente en el campamento de Mushuc Runa. El Ponchito atraviesa una profunda crisis, ocupando el último lugar de la tabla en la LigaPro y lidiando con conflictos internos que incluso han derivado en amenazas de retención de salarios por parte del directivo Luis Alfonso Chango. Así lo dijo a EXPRESO.

Luis Chango, el castigo en Mushuc Runa: "Es mejor no tenerlos al día a los jugadores" Leer más

A pesar de este panorama sombrío, el equipo, ahora dirigido por Paúl Vélez, tuvo una destacada actuación en la primera fase de la Sudamericana, donde sorprendió a todos al terminar como líder del Grupo E y sellar una histórica participación.

Independiente vs Mushuc Runa: El antecedente es rayado

La gran incógnita es qué versión de Mushuc Runa se presentará en el césped de Chillo Jijón. Este año, los equipos ya se enfrentaron por la fecha 14 de la LigaPro, con un resultado de 2-1 a favor de Independiente. Los goles de Claudio Spinelli y Júnior Sornoza concretaron la victoria para los, mientras que Stiven Tapiero anotó el único tanto para el Ponchito.

Con este antecedente y un presente tan dispar, el choque promete ser un verdadero termómetro para medir las aspiraciones de ambos clubes en este importante torneo continental. ¿Podrá Mushuc Runa dejar atrás sus problemas para dar el golpe en la Sudamericana? ¿O Independiente del Valle consolidará su gran momento para afianzarse en la siguiente fase?

Alineaciones: Independiente del Valle vs Mushuc Runa | Copa Sudamericana

EN VIVO: Independiente del Valle vs Mushuc Runa | Copa Sudamericana

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!