Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

willian pacho psg dsws
Willian Pacho fue el hombre clave en PSG para conseguir todos los títulos de la temporada 2024/2025cortesia

PSG vs Tottenham | Final Supercopa: Fecha, hora y canales dónde ver a Willian Pacho

El jugador tricolor volverá a disputar un nuevo título con Paris Saint-Germain. Conoce aquí cuándo será el partido de Pacho

El defensor ecuatoriano Willian Pacho vuelve a la acción europea en busca de un nuevo título. La tarde de este miércoles 13 de agosto, desde las 14:00 (hora de Ecuador), París Saint-Germain (PSG) como campeón de Champions League se medirá ante Tottenham, monarca de la Europa League, en la Supercopa de la UEFA.

Lea también: Barcelona SC | Rojas, un regreso complicado: Lo reveló un traumatólogo que lo atendió

El equipo parisino, tras arrasar con todos los títulos en Francia (la Ligue 1, Copa y Supercopa), intentará consolidar su dominio continental en Bluenergy Stadium, de Údine, Italia.

RELACIONADAS

Este enfrentamiento no solo es una batalla por un nuevo trofeo, sino una oportunidad para el conjunto dirigido por Luis Enrique de inscribir su nombre en la selecta lista de campeones que ya ostentan gigantes como el Real Madrid (máximo ganador con seis títulos), FC Barcelona, AC Milan y Liverpool, entre otros.

willian pacho psg entrenamiento ss
Willian Pacho sería titular para la Supercopa de Europa con PSG.cortesia
balon de oro sls

Balón de Oro 2025: ¿Quiénes son los 4 sudamericanos nominados y por qué la polémica?

Leer más

Por su parte, Pacho, quien se apunta en el once titular, podría nuevamente sellar la historia al ser el primer ecuatoriano en conseguir este título. El éxito puede seguir en crecimiento para el zaguero tricolor que el pasado 9 de agosto cumplió un año jugando para Paris Saint-Germain.

RELACIONADAS

Los Spurs frontarán este cotejo con un nuevo timonel, el danés Thomas Frank, y sin su gran estrella, el capitán surcoreano Heung-min Son. Así buscarán dar el golpe contra los franceses y adueñarse de este galardón por primera vez en su historia.

Canales por dónde ver la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham

La esperada final de la Supercopa entre los equipos reinantes de Europa podrá ser disfrutada por todos los hinchas de PSG y seguir las acciones del futbolista tricolor, desde las 14:00 de Ecuador, por las señales de ESPN y Disney Plus.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ruta de 50 km de Zombies Cyclists: de Bellavista a Valle Alto en Guayaquil

  2. Primer auto: hábitos y consejos para mantenerlo en perfecto estado

  3. Pico y placa para el 13 de agosto en Quito: horarios, multas y parqueaderos de borde

  4. “Los ataques a la Corte son inaceptables”, alerta Alto Comisionado de la ONU

  5. PSG vs Tottenham | Final Supercopa: Fecha, hora y canales dónde ver a Willian Pacho

LO MÁS VISTO

  1. Los dueños de la salud: las manos privadas que recibieron $ 8.000 millones del IESS

  2. Mauricio Rodas: Quito empezó a prepararse para desabastecimiento de agua en 2015

  3. Aguiñaga: “Antes, frente a la inseguridad, había comunicados; nosotros actuamos”

  4. Obras barriales en Quito dejan a familias endeudadas: "Hay montos impagables"

  5. Marchas Quito hoy EN VIVO | Así avanza la movilización convocada por Daniel Noboa

Te recomendamos