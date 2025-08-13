PSG campeón: Así celebró Willian Pacho la Supercopa de Europa ante Tottenham (video)

El zaguero ecuatoriano, figura en Paris Saint-Germain, levantó un nuevo trofeo en Europa. Mira el resumen y goles del partido

Jugadores de PSG celebraron y levantaron el trofeo de la Supercopa de Europa, el quinto título ganado en 2025.

De forma heroica Paris Saint Germain (PSG), del ecuatoriano Willian Pacho, le arrebató a Tottenham la Supercopa de Europa 2025. Con el sufrimiento extendido hasta los penales (4-3), se adueñó de su quinto trofeo este año y limpió la reciente derrota en la final del Mundial de Clubes ante Chelsea.

El regreso de Pacho a las canchas, tras ser expulsado en la pasado en el Mundial, fue con éxito. Nuevamente tomó el rol estelar en la zaga central junto al brasileño Marquinhos y consolidó la confianza del técnico Luis Enrique.

El conjunto inglés, con el título de la Europa League a cuestas, dio el primer golpe. Desde el inicio se mostraron más ambiciosos por abrir el marcador.

Richarlison intentaba con disparos y presencia en el área rival. Luego de dos remates al arco defendido por Lucas Chevalier, quien reemplazó a Gianluigi Donnarumma, los Spurs se pusieron adelante con la anotación de Micky van de Ven al minuto 39.

En el tiempo complementario las acciones no cambiaron para los franceses y, la pelota parada, arma principal del adversario, dio sus frutos. Pedro Porro envió el centro largo al palo derecho del guardameta y en ese lugar estuvo Cuti Romero para empujarla de cabeza. El festejo de Tottenham reapareció al 48’.

El equipo de Enrique tenía el 70 % de tenencia de la pelota, pero no encontraba reacción efectiva para el descuento.

El club francés insistió por el descuento y llegó al 85 con la anotación del surcoreano Lee Kang-in, quien remató con pie izquierdo luego de un pase de Vitinha. Era el 2-1 que daba esperanza para el empate.

El duelo agonizaba, pero fue en los adicionales (90’+4) que Paris Saint-Germain se volcó al ataque por el costado derecha. Dembélé envió un centro preciso a la cabeza de Gonçalo Ramos que concretó el 2-2 y trajo el alivio para el parisino y obligando a los penales.

En la definición de pena máxima PSG hizo la heroica con la efectividad de Ramos, Dembélé, Kang-in y Nuno Medes, quienes remediaron el error de Vitinha y aprovecharon las fallas de van de Ven y Mathys Tel.

La vitrina de Paris Saint-Germain en 2025 se robustece con la Supercopa de Europa, la que se suma a los títulos locales en Francia (Ligue 1, Copa y Supercopa) y la Champions League. En sus filas y jugando todo el partido estuvo Pacho que volvió a flamear la bandera tricolor en el Viejo Continente.

Resumen de PSG vs Tottenham en la Supercopa de Europa



Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!