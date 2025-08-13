Tenistas de Perú, Brasil y Ecuador, campeones de la Copa Gogo Gómez en Samborondón

Andrés Gómez, mentalizador del torneo, junto con los campeones y finalistas de las categorías 14 y 16 años.

El torneo internacional COSAT G2 Copa GOGO GÓMEZ culminó en las canchas del Anexo Guayaquil Tenis Club de Samborondón, dejando como campeones a Vianka Carreño de Perú, Joao Ribeiro Porto de Brasil, Suliban Dávalos y Fernando González de Ecuador.

Suliban, oriunda de Riobamba, ganó la final ecuatoriana sub-14 tras vencer a Kyara Quiñonez por 6-1, 6-0.

En varones, también sub-14, el vencedor fue el brasileño Joao Ribeiro Porto sobre el ecuatoriano Samuel Camacho, a quien superó de remontada 4-6, 6-2, 6-2.

Ya en la sub-16 damas, el título también se fue para el exterior, con la peruana Vianka Carreño, quien derrotó 6-3, 6-1 a la ecuatoriana Mía Rivera. Finalmente la sub-16 de varones fue totalmente ecuatoriana teniendo como protagonista al tenista tricolor Fernando González, quien se deshizo por 0-6, 6-2, 6-1, de Bruno Cabezas.

Al final, la premiación la realizó el mentalizador y director del GOGO WEEK, Andrés Gómez, junto al presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, Patricio Galarza y el presidente del Guayaquil Tenis Club, Héctor Solórzano.

Mejores días para el tenis de Ecuador

Gómez, tras el torneo que puso fin además a la VII edición del GOGO WEEK, agradeció y avizoró mejores días para el tenis en el país. Y es que el grupo de torneos disputados fue parte del festival tenístico que reunió a más de 300 tenistas de Ecuador y el extranjero, quienes compitieron durante dos semanas los torneos internacionales ITF Junior sub 18, los COSAT sub 14/16, así como el Nacional sub 10 y el Festival de bolas rojas y naranjas.

“Quedo muy contento, más de 340 jugadores inscritos en las dos semanas en esta escalera de torneos que comienza con el festival de bolas rojas y naranjas, en la final de 10 años, en los torneos COSAT de 14 y 16 años y terminando este ciclo de momento con el ITF de 18 años. Como novedad para el próximo año voy a incluir la categoría 12 años”, dijo Andrés Gómez que resaltó el nivel de los jugadores en varios de los torneos que abarcaron el GOGO WEEK.

El campeón de Roland Garros 1990, sigue firme con el formato del evento que lo realiza ya por siete años, desde niños que recién toman la raqueta y compiten por primera vez, hasta los sub 18 que están a un paso del profesionalismo y de poder integrar los equipos Copa Davis y Billie Jean King Cup de sus países.

