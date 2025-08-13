Ismael Rescalvo sonríe: Barcelona SC trabaja en secreto para mantener clasificación

Barcelona SC abrió a la prensa uno de los entrenamientos antes de enfrentar a Macará.

La sonrisa ha regresado a Barcelona. Tras varias semanas de altibajos, los últimos resultados del equipo mantienen los ánimos en alto, aunque la parte médica sigue marcando la agenda. El domingo, el cuadro canario recibirá a Macará en el estadio Monumental, un rival que también busca puntos clave de LigaPro.

EXPRESO estuvo en el entrenamiento en la cancha alterna del Monumental, cinco jugadores no se unieron al grupo: Octavio Rivero, Felipe Caicedo, Byron Castillo y Mario Pineida, a ellos se suma Joao Rojas que en realidad, los cuatro primeros buscan recuperarse para estar disponibles ante los ambateños.

Barcelona SC trabajando con los mini arcos. FREDDY RODRÍGUEZ

Antonio ´Álvarez presente en el entrenamiento

Marco Angulo dejará su tumba prestada en Esmeraldas por decisión del FC Cincinnati Leer más

Quien estuvo presente en el entrenamiento fue Antonio Álvarez, siguió la práctica desde una simple silla de plástico, observando cada movimiento con atención.

Cuando se le preguntó sobre el partido de la fecha 25, su respuesta fue breve y clara: “En Barcelona se trabaja en silencio”, y no añadió más y seguía observando el trabajo.

RELACIONADAS Juan Pablo Ruiz pide disculpas tras expulsión en empate de Emelec ante el Cuenca

En la cancha, la gran novedad fue el regreso del golero venezolano José Contreras. Seguro y concentrado, Contreras se mostró disponible para cuando Rescalvo decida su inclusión en el once titular.

El técnico, junto a su hermano Juan, se ubicó a un costado, atento a cada detalle y corrigiendo movimientos en tiempo real. Cada pase, cada centro y cada disparo era una señal de que el equipo busca consolidar precisión y coordinación en los últimos metros de la cancha.

Antonio Álvarez presidente del Barcelona presente en el entrenamiento. FREDDY RODRÍGUEZ

Los mini arcos presentes en el entrenamiento

Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro tras el Emelec vs. Deportivo Cuenca Leer más

Los trabajos comenzaron con ejercicios de precisión: cuatro mini arcos, esos que evocan los partidos callejeros de indoor, ayudaban a afinar puntería y definición.

Dixon Arroyo y Miguel Parrales calentaban entre risas en media cancha, mientras los porteros realizaban ejercicios específicos bajo la atenta mirada de Contreras, quien proyectaba seguridad desde el arco.

Entre el bullicio de la práctica, se escuchaba la pregunta: “¿Dónde están Rivero y Felipao?” La respuesta llegó entre susurros: “Entre el gimnasio y el departamento médico. Puede que estén disponibles para el domingo”.

Así es la rutina en Barcelona: disciplina, camaradería y un trabajo silencioso que busca que todos lleguen en condiciones óptimas para la competencia.

Los Rescalvo sonríen el equipo aplica con lo ellos quieren

El equipo trabaja en silencio, consolidando una idea clara de juego. La sonrisa de Ismael Rescalvo al final del entrenamiento lo decía todo: Barcelona no solo está recuperando confianza; está construyendo un equipo sólido, preciso y concentrado, que refleja exactamente lo que su técnico desea, paso a paso y sin ruidos, preparando cada detalle para seguir su camino hacia el hexagonal por el título.

Así llegan Barcelona SC vs Macará

Barcelona jugará el domingo 17 de agosto, a las 18:00 en el estadio Monumental ante Macará por la fecha 25 de LigaPro.

Los amarillos vienen de ganar sus dos últimos partidos y la idea es una sola, seguir en la parte alta para jugar el hexagonal final donde el sueño del hincha amarillo es poder ser campeón. Pero mientras tanto tiene que seguir luchando con las lesiones que juegan en contra.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!