Marco Angulo dejará su tumba prestada en Esmeraldas por decisión del FC Cincinnati

Marco Angulo vivió su carrera como jugaba: con intensidad, con sueños en el horizonte y con esa alegría que llenaba el camerino. Pero su historia tuvo un final inesperado y doloroso. El 11 de noviembre de 2024, a los 22 años, falleció tras pasar 35 días luchando por su vida en un hospital de Quito, luego de un accidente de tránsito ocurrido el 7 de octubre a las 04:00.

Su cuerpo fue sepultado en Esmeraldas, pero no en una tumba propia. Sus familiares, con recursos limitados, lo enterraron en una tumba prestada.

Un detalle que pocos sabían y que nueve meses después se convirtió en la razón de un gesto que conmueve: el FC Cincinnati, el club de la MLS en el que brilló, decidió regalarle un descanso definitivo y digno.

Marco era un niño feliz, el gran recuerdo

La historia se conoció a través del programa WLWT News 5, en Cincinnati, gracias a la periodista Danielle Dindak. Allí, su amigo Sérgio Solórzano, con la voz cargada de nostalgia, lo describió así: "Era un niño tan feliz, tan amable y cariñoso con todos. Desde la primera llamada con el entrenador Pat Noonan, Marco supo que Cincinnati era el lugar donde quería estar. Fue el único club que realmente le preguntó cómo estaba y que se preocupaba por él".

Jeff Berding, codirector ejecutivo del club, también habló de lo que significó: "Marco era un joven muy especial. Se mudó desde Ecuador para unirse a nuestro equipo y fue clave en el Supporters Shield Championship. Estaba empezando a destacarse como jugador y como persona".

El la MLS lo recuerdan como un buen jugador

En 2023, jugó 24 partidos, 9 como titular, y dejó una asistencia en la victoria 3-0 sobre Toronto. Pero había algo que el fútbol no podía llenar: la ausencia de su familia. En marzo de 2024, el club lo cedió a Liga de Quito para que estuviera cerca de su gente y de su hijo, Marco Jr. Pocos meses después, la tragedia cambió todo.

“Era un hombre muy dedicado a su familia, un buen hijo, hermano y padre”, recordó Solórzano. Cuando en Cincinnati se enteraron de que su tumba era prestada, reaccionaron de inmediato. "Queríamos que su entierro fuera digno y representara lo especial que era", dijo Berding.

Angulo tendrá su propia tumba

El club gestiona una tumba propia en Esmeraldas. No un simple espacio en el cementerio, sino un lugar que sea homenaje y memoria. "Le debemos mucho al FC Cincinnati. Nos abrieron la puerta para darle una tumba como se merece", agradeció Solórzano.

Hoy, Marco ya no está en la cancha, pero sigue en la memoria de todos los que compartieron con él un entrenamiento, un partido o una conversación. Su camiseta 8 no corre más en el mediocampo, pero su historia sigue inspirando.

En Esmeraldas, su nueva morada será más que un sepulcro: será el punto de encuentro de quienes quieran recordarlo. Un estadio pequeño, hecho de flores, lágrimas y anécdotas, donde siempre habrá alguien dispuesto a aplaudirle… aunque el pitazo final ya haya sonado.

