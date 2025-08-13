Paraguay vs Ecuador: cuándo y dónde ver por TV el partido de las Eliminatorias 2026

Paraguay vs Ecuador EN DIRECTO: día, hora y dónde ver el duelo de las Eliminatorias

El jueves 4 de septiembre de 2025 promete ser una fecha marcada en rojo para el fútbol sudamericano. En el estadio Defensores del Chaco, Paraguay y Ecuador se medirán en un choque que combina urgencias, recuerdos y un alto voltaje emocional.

El pitazo inicial está programado para las 18:30, pero la tensión se respirará desde mucho antes, en las calles, en los vestuarios y en las tribunas repletas.

En el banquillo local estará Gustavo Alfaro, un técnico que conoce de memoria el corazón de la Tri. Bajo su mando, Ecuador alcanzó la clasificación mundialista en 2022.

Así llegan Paraguay y Ecuador a la fecha 17 de las eliminatorias

Al frente a un exentrenador de Ecuador

Hoy, el estratega argentino se viste de albirrojo y enfrenta a un equipo que aún guarda su sello táctico. Enfrente, Sebastián Beccacece comanda a un Ecuador que busca encontrar su identidad en el Mundial 2026.

La Tri llega con una columna vertebral que combina experiencia internacional y sangre joven. Moisés Caicedo, patrón del mediocampo, Piero Hincapié, muro en defensa, y Pervis Estupiñán, proyección ofensiva, representan el temple y el carácter de una generación que ha aprendido a competir en los grandes escenarios de Europa y América.

Así están en la tabla de posiciones

Para Paraguay los puntos son oro puro para seguir soñando con la clasificación directa o, en el peor de los casos, aferrarse al repechaje. La localía será su principal arma: más de 42,000 hinchas teñirán de rojo y blanco las gradas.

Más allá del marcador, este encuentro es un cruce de caminos y de emociones. Alfaro buscará demostrar que puede escribir páginas gloriosas, esta vez con otra camiseta, mientras Ecuador intentará confirmar que el legado de trabajo y disciplina heredado de su exentrenador se mantiene intacto.

Los 90 minutos prometen ser una batalla de alta intensidad, con cada pelota disputada como si fuera la última. Para los hinchas, será una cita que no admite distracciones, disponible en Ecuador a través de la señal de El Canal del Fútbol. La pasión, como el propio partido, no tendrá límites.

