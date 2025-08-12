Expreso
Juan Pablo Ruiz del Emelec, salió expulsado ante D. Cuenca.
Juan Pablo Ruiz del Emelec, salió expulsado ante D. Cuenca.Freddy Rodríguez

Juan Pablo Ruiz pide disculpas tras expulsión en empate de Emelec ante el Cuenca

Emelec es el equipo con más expulsados de LigaPro 2025

El encuentro entre Emelec y Deportivo Cuenca por la fecha 24 de la LigaPro se complicó rápido para el Bombillo. A los 12 minutos, el extremo argentino Juan Pablo Ruiz fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Mateo Maccari en una pelota dividida. La decisión del árbitro Bryan Loayza fue categórica: tarjeta roja directa.

A pesar de los reclamos y el pedido de Ruiz para que le perdonaran la sanción, la expulsión mantuvo su vigencia. Así, Emelec tuvo que afrontar más de 80 minutos con un hombre menos en el campo de juego, lo que dificultó su ofensiva y organización.

Encuentro entre Emelec y Deportivo Cuenca.
Encuentro entre Emelec y Deportivo Cuenca.Freddy Rodríguez

Ruiz mandó un mensaje a su hinchada

El resultado final fue un empate 1-1, un punto valioso para un equipo que pudo caer fácilmente en esa complicada situación. 

Tras el partido, Juan Pablo Ruiz quiso enviar un mensaje de agradecimiento y disculpa a los aficionados a través de Instagram: “¡Orgulloso de mis compañeros! Gracias por el esfuerzo que hicieron y lograr un punto tan importante en esa situación tan difícil. Lo de la gente como siempre impecable. Demuestran cada fin de semana que son la mejor hinchada de Ecuador”.

Un buen gesto del jugador del Emelec

Con un gesto de humildad, agregó: “Muchas gracias por el apoyo y por los mensajes. Quiero pedirle disculpas a todos. Fue una jugada desafortunada, sin intención de perjudicar al equipo. Estoy seguro que este grupo va a conseguir el objetivo”, dejando tranquila a la hinchada.

Emelec es el club con más expulsados en el campeonato 2025. Joao Quiñónez ya vio la roja tres veces, y junto a Romario Caicedo, Marcelo Meli, Facundo Castelli, Roberto Garcés y ahora Juan Pablo Ruiz, el equipo deberá manejar mejor sus acciones para evitar sanciones que puedan costar puntos valiosos.

