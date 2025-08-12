Directv: Agenda deportiva para el martes 12 de agosto
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 12 de agosto
Para este martes 12 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|lunes 11
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 24
|Emelec
|vs.
|Deportivo Cuenca
|TELEAMAZONAS
|180
|1180
|lunes 11
|✓
|13:30 hs.
|FÚTBOL
|Superliga de Turquía - Fecha 1
|Trabzonspor
|vs.
|Kocaelispor
|ESPN 5
|625
|1625
|lunes 11
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Cincinnati
|Ronda 3
|ESPN 3
|623
|1623
|lunes 11
|✓
|18:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Cincinnati
|Ronda 3
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 11
|✓
|17:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Philadelphia Phillies
|vs.
|Cincinnati Reds
|ESPN 5
|625
|1625
|lunes 11
|✓
|09:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 11
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 11
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 11
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 11
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 11
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 11
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 11
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|Más que fútbol
|DSPORTS
|610
|1610