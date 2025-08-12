Expreso
Este martes la agenda deportiva trae de tod
Directv: Agenda deportiva para el martes 12 de agosto

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 12 de agosto

Para este martes 12 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
lunes 11 16:00 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 24 Emelec vs. Deportivo Cuenca TELEAMAZONAS 180 1180
lunes 11 13:30 hs. FÚTBOL Superliga de Turquía   - Fecha 1 Trabzonspor vs. Kocaelispor ESPN 5 625 1625
lunes 11 10:00 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Cincinnati Ronda 3 ESPN 3 623 1623
lunes 11 18:00 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Cincinnati Ronda 3 ESPN 2 622 1622
lunes 11 17:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Philadelphia Phillies vs. Cincinnati Reds ESPN 5 625 1625
lunes 11 09:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
lunes 11 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
lunes 11 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 11 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
lunes 11 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 11 19:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS 2 612 1612
lunes 11 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
lunes 11 20:00 hs. PROGRAMAS Más que fútbol DSPORTS 610 1610
