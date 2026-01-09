Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026 para acompañar a Ecuador

Los costos para asistir a los partidos de Ecuador en el Mundial van desde vuelos hasta entradas que elevan el presupuesto

Se espera una buena presencia de hinchas ecuatorianos para alentar a la Tricolor en sus partidos del Mundial 2026.

Viajar para apoyar a la Selección Ecuatoriana en el Mundial de la FIFA 2026 es un desafío económico que consideran muchos hinchas tricolores, especialmente tras confirmarse los tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. La planificación incluye vuelos desde Ecuador, el costo de boletos para los encuentros y el hospedaje, rubros que, en conjunto, pueden elevar considerablemente el presupuesto total.

El recorrido de Ecuador en la fase de grupos

Para el debut del seleccionado, Ecuador vs. Costa de Marfil, programado para el domingo 14 de junio en Filadelfia, los vuelos desde Guayaquil hacia esa ciudad pueden costar aproximadamente entre $ 1.300 y $ 4.000, mientras que si se parte desde Quito el rango puede ir de $ 1.500 hasta más de USD 6.200 por persona. En cuanto a las entradas para este primer partido, los boletos en reventa van desde cerca de $ 710 hasta $ 6.000 dependiendo de la categoría.

Te puede interesar: Andrés Micolta: La lesión que complica su 2026 con Pachuca y Ecuador

El segundo encuentro de La Tri será Ecuador vs. Curazao, el sábado 20 de junio en Kansas City, y también implica vuelos de alto costo para los aficionados. Desde Guayaquil, los pasajes a ese destino fluctúan entre $ 1.455 y $ 5.180, mientras que desde Quito pueden ubicarse desde $ 1.517 hasta más de USD 8.252, en función de la aerolínea, la escala y la antelación de la compra. En el caso de este partido, las entradas están disponibles desde unos $ 348 hasta más de $ 3.500 en la reventa de boletos.

Para el tercer y último partido de la fase de grupos, Ecuador vs. Alemania, en el área de New York/New Jersey, los precios de los pasajes resultan algo más accesibles. Un vuelo desde Guayaquil a Nueva York puede costar desde alrededor de $ 907 hasta $ 1.636, mientras que desde Quito los valores van desde $ 987 a $ 1.925 aproximadamente. Sin embargo, las entradas para este compromiso suelen ser más demandadas: en reventa rondan entre unos $ 1.200 y $ 6.000, lo que convierte a este duelo en uno de los más caros del grupo.

¿Qué otros gastos hay que considerar?

"Ojo con Ecuador": la predicción del Dibu Martínez previo al Mundial 2026 (VIDEO) Leer más

Para quienes planean acompañar a Ecuador en sus tres partidos de la fase de grupos, además de vuelos y entradas, es clave contemplar alojamiento y traslados dentro de cada ciudad sede.

En Filadelfia, sede del primer partido de Ecuador, los alojamientos tipo Airbnb presentan precios que suelen ubicarse entre $ 80 y $ 300 por noche, según zona y tipo de propiedad. Para movilizarse dentro de la ciudad, el transporte público (metro y buses de SEPTA) cuesta alrededor de $ 2 a $ 3 por viaje. En el caso de taxis o aplicaciones como Uber, un traslado urbano puede costar entre $ 10 y $ 20 por trayecto, dependiendo de la distancia y la demanda.

En Kansas City, donde se disputará el segundo encuentro de la Tri, los precios de Airbnb son más accesibles, con rangos aproximados de $ 100 a $ 150 por noche antes de tasas. El transporte público ofrece tarifas económicas para recorridos cortos. Los viajes en Uber o taxi suelen partir desde $ 5 y pueden llegar hasta $ 20, según el recorrido y el horario.

Para el tercer partido, en el área de Nueva York / Nueva Jersey, el alojamiento representa uno de los mayores gastos del viaje. En Airbnb, los precios habituales oscilan entre $ 120 y más de $ 300 por noche, especialmente en zonas bien conectadas. El metro y los buses cuestan alrededor de $ 3 por viaje, mientras que los traslados en Uber o taxi pueden elevarse considerablemente según tráfico y distancia.

Traslados y alojamientos en México y Canadá

En México, los costos de hospedaje durante el Mundial 2026 también reflejan aumento por la alta demanda en ciudades sede como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En plataformas tipo Airbnb y alojamientos alternativos, es posible encontrar opciones que antes del torneo estarían entre $ 100 y $ 300 por noche para departamentos completos o espacios privados, aunque estos valores pueden subir considerablemente cerca de los estadios y en fechas de partido.

Para movilizarse dentro de las ciudades mexicanas anfitrionas, el transporte público como metro o autobús suele ser muy económico, con tarifas de menos de un dólar por viaje en lugares como Ciudad de México y alrededor de $ 5–10 al día para traslados frecuentes, mientras que taxis y servicios de apps como Uber suelen costar entre $ 10 y $ 30 por trayecto, según la distancia y flujo de gente.

En Canadá, las ciudades sede como Toronto y Vancouver también presentan alojamiento con altos niveles de ocupación y precios incrementados por el torneo. Las estimaciones habituales de Airbnb para un alojamiento completo en estas ciudades se sitúan alrededor de CAD 150 a CAD 300 por noche (aproximadamente $ 110–220), aunque pueden elevarse si se busca cercanía a los estadios o zonas turísticas.

El transporte urbano en Canadá, ya sea metro, tranvía o autobús, suele costar en promedio $ 15–40 por día, dependiendo de cuántos desplazamientos se hagan, mientras que los traslados en taxi o servicios tipo Uber pueden resultar más caros, especialmente cerca de la hora de los partidos y en zonas céntricas.

Acompañar a la selección ecuatoriana en el Mundial 2026 implicará una planificación anticipada, por la distancia entre sedes y el alto costo de vuelos y alojamiento. Será el Mundial más caro de la historia, por lo que organizar el viaje con tiempo será clave para seguir a la Tri en la fase de grupos.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!