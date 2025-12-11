"Ojo con Ecuador": la predicción del Dibu Martínez previo al Mundial 2026 (VIDEO)

El portero campeón del mundo con Argentina advirtió que Ecuador podría brillar en México, Estados Unidos y Canadá 2026

Enner Valencia (i) y Piero Hincapié de Ecuador celebran un gol en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 ante Argentina en el Estadio Monumental .

El campeón del mundo y siempre polémico arquero de la selección de Argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, puso el foco en un rival sudamericano para el Mundial 2026: Ecuador.

En una entrevista con DSports, Martínez no dudó en destacar el potencial de la Tri, señalando que posee las condiciones necesarias para convertirse en la gran sorpresa del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Para mí, Ecuador va a pelear. En un Mundial las canchas son más secas, son más difíciles. Ecuador es una posible revelación”, expresó Martínez, relacionando directamente las condiciones climáticas y la superficie de los campos estadounidenses como un factor que podría favorecer al equipo dirigido por Sebastián Beccacece.

"ECUADOR ES UNA POSIBLE REVELACIÓN EN EL #MundialEnDSPORTS" 🏆🇪🇨



🧤 Dibu Martínez apuntó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y postuló a la Tri como una de las sorpresas.



🇧🇷 Además, se refirió a Carlo Ancelotti al frente de Brasil.



🎙️ En EXCLUSIVA con @askomartin pic.twitter.com/FGZPZHQKk9 — DSPORTS (@DSports) December 11, 2025

Elogios también para Brasil

Dibu también se refirió a otra potencia regional. Aunque el foco principal fue Ecuador, el campeón de Qatar 2022 destacó a Brasil como uno de los contendientes más sólidos para el próximo Mundial.

En su análisis, el guardameta aseguró que la Verdeamarela “va a competir, más en las canchas de Estados Unidos”, subrayando que las condiciones del Mundial 2026 podrían potenciar a varias selecciones sudamericanas.

