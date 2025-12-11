Guayaquil es nombrada Capital Americana del Deporte 2026 por ACES Europa

Guayaquil se convierte en la primera ciudad de Ecuador en obtener el título otorgado por ACES Europa

Guayaquil hizo historia al ser reconocida como Capital Americana del Deporte 2026, convirtiéndose en la primera ciudad de Ecuador en recibir este galardón otorgado por ACES Europa.

El anuncio, realizado en Bélgica durante la Gala ACES Awards en el Parlamento Europeo, confirma el sólido modelo de gestión deportiva que impulsa la ciudad y que, según el comunicado del Municipio de Guayaquil, consolida al deporte como motor de desarrollo, inclusión y cohesión social.

Una delegación oficial recibió el galardón en Bélgica

La distinción fue recibida por una delegación del cabildo del Puerto Principal integrada por Carlos Morán, director de Deportes; Luis Gómez, subdirector de Deportes; y Fernando Cornejo, presidente del Directorio de Segura EP.

Los sueños de miles de niños se cumplieron en el torneo de LigaPro Kids. Cortesía

“Este premio no es solo un premio, del cual, por cierto, estamos muy orgullosos; es una oportunidad para transformar nuestra ciudad a través del deporte”, destacó Morán durante su intervención.

Y agregó: “Este premio significa más recursos; nuestro presupuesto para deportes en 2026 será casi el doble del de 2025, y eso significa más niños, más niñas, más personas beneficiadas por el deporte (…) Esta noche, reafirmamos el compromiso de nuestro alcalde, Aquiles Álvarez, de mejorar la vida de los guayaquileños”, señaló.

Guayaquil: epicentro deportivo durante 2024–2025

Este reconocimiento llega después de un año en el que el Puerto Principal se posicionó como epicentro deportivo regional, impulsando eventos que movilizaron a miles de familias y revitalizaron espacios públicos, recalca el escrito del Cabildo porteño.

Eventos que fortalecieron la participación comunitaria

Iniciativas como LigaPro Kids, el Interbarrial de Fútbol, el Torneo Municipal de Pádel, la Copa BMX y el XXI Challenger Ciudad de Guayaquil fortalecieron la participación comunitaria y consolidaron una agenda deportiva dinámica, diversa y sostenible.

Proyección de Guayaquil como Capital del Deporte en 2026

Con este galardón, Guayaquil proyecta su liderazgo continental y se prepara para un 2026 cargado de desafíos y oportunidades, reafirmando su visión de ciudad activa, inclusiva y comprometida con el deporte como herramienta de progreso, recalca el escrito del Cabildo.

