Christian Cueva se despidió de Emelec con un emotivo mensaje: “Agradezco la acogida”

Christian Cueva dejó Emelec tras un rendimiento irregular y dedicó palabras al club, a la dirigencia y a la hinchada

Christian Cueva se despidió de Emelec con un mensaje en una historia de Instagram, poniendo fin a una etapa breve y marcada por altibajos en el fútbol ecuatoriano.

El volante peruano, que llegó al club en junio de 2025 tras su salida de Cienciano, utilizó sus redes sociales para expresar gratitud y cerrar oficialmente su vínculo con el Bombillo, al que no pudo brindarle el repunte futbolístico que se esperaba.

El adiós de Cueva: la despedida que publicó en Instagram

En su historia de Instagram, Cueva publicó un mensaje dirigido a la institución y a su dirigencia. “Quiero agradecer profundamente a Emelec la generosa acogida y el trato brindado a lo largo del tiempo que compartimos”.

Christian Cueva disputó 17 partidos con Emelec. FREDDY RODRÍGUEZ

Y agregó: “Quiero reconocer en particular la calidad humana y la capacidad de gestión de su presidente Jorge Guzmán, que, a pesar de lidiar con enormes dificultades, estoy seguro logrará sacar el club adelante”, escribió.

Mensaje a la hinchada eléctrica y deseos para el futuro de Emelec

El jugador también dedicó palabras a la afición eléctrica. “Le deseo a los dirigentes, jugadores e hinchas que los momentos más difíciles pasen y que los éxitos que un club de la importancia y dimensión de Emelec merece vuelvan pronto para la gloria del más grande de Ecuador”, agregó Cueva.

Los números de Christian Cueva en Emelec: goles, asistencias y partidos

El peruano fue presentado como una pieza clave para revitalizar el juego ofensivo del Bombillo. Sin embargo, su desempeño no alcanzó las expectativas generadas. Durante su paso por el club disputó 17 partidos, en los que anotó 2 goles y entregó 3 asistencias.

Aunque dejó algunos destellos de su talento, no logró consolidarse como figura determinante en el sistema táctico ni cambiar el complicado momento deportivo que atravesaba el equipo.

La rescisión anticipada del contrato y su nuevo destino en Perú

A pesar de que su contrato con Emelec tenía vigencia hasta julio de 2026, ambas partes acordaron la rescisión anticipada, permitiendo que el volante continúe su carrera en el Juan Pablo II College de Perú.

La despedida de Cueva marca el cierre de una etapa que no terminó como se esperaba, pero dejó un mensaje de gratitud hacia la institución. Ahora, el Bombillo deberá reorganizar su plantel mientras el peruano busca retomar protagonismo en su regreso al fútbol de su país.

