El Nacional a la serie B 2026, la FEF confirma el descenso de una sanción irrevocable

No es que El Nacional perdió en la cancha, ni por goles, ni por goleadas. En realidad, fueron autogoles de dinero, esos que duelen más que una mala racha y que no se curan con un gol en el último minuto. El cuadro criollo ya fue notificado de que su apelación ha sido negada y que en 2026 jugará en la Serie B. La Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol aplicará la tercera sanción, esa que significa pérdida de categoría sin discusiones ni salvavidas.

El Nacional ha descendido esta vez no por fútbol, sino por errores administrativos. Ironías del destino: el mismo equipo que en 2024 celebró su título en la Copa Ecuador y que en el 2025 jugó fases previas de Copa Libertadores ante Barcelona, es el que ahora ve cómo su historia se enreda por decisiones dirigenciales que no llegaron a tiempo, que no se firmaron, que no se pagaron.

Y fue el mismo club el que lo comunicó de manera oficial: “El Tribunal de Apelaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol resolvió hoy, 10 de diciembre de 2025, ratificar la sanción de pérdida de seis puntos impuesta al Club Deportivo El Nacional dentro del expediente No. 19-2025-TA.

Tras la revisión de la información y argumentos presentados en la audiencia, el Tribunal decidió mantener la sanción inicialmente establecida al no poder corroborar toda la información. Como consecuencia, se ratifica el descenso del equipo a la B para la temporada 2026. El Club respetará la resolución y enfocará su trabajo en la reestructuración dirigencial, financiera y planificación deportiva e institucional para la próxima temporada”.

La historia roja vuelve a repetirse. El Nacional descendió por primera vez en 1979. En 2018 volvió a caer, aunque la LigaPro lo mantuvo en la Serie A al ampliarse el número de equipos para 2019. En diciembre del 2020 sufrió otro golpe. Y ahora, en 2025, ya no hay apelación posible: la sanción debe cumplirse.

Todo se resume en una sola palabra que pesa como una losa: “errores”. Errores administrativos, deudas no pagadas en un tercer llamado, decisiones que no se tomaron y que hoy cuestan una categoría. El Nacional pierde en la mesa lo que tantas veces ganó en la cancha. Y el 2026 será, otra vez, un año de reconstrucción en la Serie B.

