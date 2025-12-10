Pol Deportes listo para narrar Real Madrid vs Manchester City en Champions

Pol Deportes, Cliver Huamán Sánchez y su hermano Kenny en las instalaciones de Marca.

La hora finalmente llegó y Madrid lo recibió como a una estrella. Pol Deportes, cuyo nombre real es Cliver Huamán, de apenas 15 años, vive en España uno de los capítulos más inesperados y emocionantes de su meteórico ascenso: narrar parte del partido de Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City, este miércoles desde las 15:00 de Ecuador.

Lo que empezó como un sueño grabado con un celular en Andahuaylas hoy se transforma en una cita histórica dentro del templo del fútbol europeo, el Estadio Santiago Bernabéu.

Un sueño en España

🏆⚽ Pol Deportes estuvo en la redacción de @marca, narró un gol en la radio y se atrevió con una predicción completa del próximo Mundial. 🔮 Ojo, que hay sorpresa en la final 😉 pic.twitter.com/5sh2fxn60d — MARCA (@marca) December 10, 2025

Su llegada a la capital española desató una auténtica revolución. En el aeropuerto lo aguardaban cámaras, aficionados y curiosos que lo reconocieron de inmediato.

Desde ese momento, la agenda fue intensa: recorridos por las calles madrileñas, entrevistas en Diario Marca y Radio Marca, además de la obligada parada en el Bernabéu, donde palpó el ambiente previo al choque entre el campeón europeo y el vigente dominador de la Premier League.

La invitación de Latina Televisión de Perú hizo posible que esta aventura se convirtiera en una cobertura internacional llena de emoción, orgullo y expectativa.

Cliver Huamán creador de Pol Deportes, el niño quechua que narró la final desde un cerro y emocionó al mundo. Cortesía

El ascenso de Pol Deportes no nació de la casualidad. Su nombre dio la vuelta al continente gracias al video viral en el que narró la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano al Estadio Monumental. Aquella escena, cargada de pasión y autenticidad, captó la atención de medios de Argentina, Colombia, Ecuador y España, incluyendo al popular programa El Chiringuito. Desde entonces, su crecimiento mediático ha sido incontenible.

Hoy, con su participación en la Champions League, Cliver Huamán da un salto gigantesco en su joven carrera. Su presencia en el Bernabéu no solo proyecta su talento hacia una nueva audiencia global, sino que consolida una historia que parece destinada a seguir creciendo. Una historia que, sin duda, recién empieza.

