Pol Deportes en Madrid para narrar el Real Madrid vs Manchester City en la Champions

Cliver Huamán pasó de relatar partidos desde un cerro a estar en el Bernabéu. Su viaje a España para cubrir la Champions

Cliver Huamán, conocido mundialmente como Pol Deportes, ya está en Madrid para vivir uno de los momentos más increíbles de su corta pero impactante carrera: el duelo entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League, este miércoles 10 de diciembre desde las 15:00 de Ecuador. Su viaje se volvió un fenómeno mediático desde el primer minuto: la obtención del pasaporte, la ropa nueva, las maletas listas, los pasajes entregados en vivo. Cada detalle fue seguido por millones que lo han convertido en un símbolo de esfuerzo, autenticidad y sueño cumplido.

Hace apenas semanas transmitía desde un cerro la final de la Copa Libertadores; ahora, el joven narrador cumplirá el sueño de entrar al majestuoso Santiago Bernabéu para relatar un partido de Champions. Una historia de película que conmueve a todo el continente.

La locura de Pol Deportes

Una invitación que fue toda una sorpresa

Con tan solo 15 años, Huamán recibió la noticia en vivo durante el programa Arriba Mi Gente, conducido por Santiago Lesmes. Cuando escuchó que viajaría a España para cubrir el choque entre Real Madrid y Manchester City, quedó sin palabras. Hoy ese anuncio se convirtió en realidad gracias al gesto de Lesmes y al cariño de miles que ven en él un ejemplo de perseverancia.

¿Quién es Pol Deportes?

De no poder conseguir una credencial para entrar a la final de la Copa Libertadores en Lima, pasó a recibir reconocimiento mundial y, ahora, a ser uno de los narradores confirmados para la Champions League.

Cliver es portada y tendencia, pero su historia es más humilde que cualquier titular. “En casa somos muy creyentes; antes de viajar le pedí a Dios un televisor, un teléfono… pero todo ha sido increíble”, confiesa el joven, quien acaba de tramitar su primer pasaporte peruano. La fama lo roza, pero no lo marea: el niño que soñaba con un televisor ahora es invitado por cadenas internacionales.

Cliver Huamán creador de Pol Deportes, el niño quechua que narró la final desde un cerro y emocionó al mundo. Cortesía

El origen de “Pol Deportes”

Su apodo nació cuando tenía cinco años y recibió un disfraz de policía por Navidad. Quería ser “poli”, pero solo pronunciaba “pol”. Años después, al crear sus redes, su madre le recordó ese nombre: “Eres Pol. Ponle Pol Deportes”. Y así comenzó la historia que hoy conquista al mundo.

