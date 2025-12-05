Enner Valencia sueña con un Ecuador líder y Alemania segunda en el Mundial 2026

José Enrique Rivas, Enner Valencia y Julio César Alvarado en la firma del goleador como embajador de la marca Bet593.

Enner Valencia, capitán y goleador histórico de la selección ecuatoriana, fue presentado como el nuevo embajador de Bet593, la plataforma de pronósticos y juegos en línea de Lotería Nacional.

Antes de estampar su firma, el atacante tuvo un gesto que emocionó a todos: visitó el Hospital de Especialidades Alfredo Paulson, donde recorrió los pasillos y saludó a pacientes y personal médico, dejando una estela de gratitud y motivación.

El goleador colocó su firma

Enner Valencia (d) durante un calentamiento de la selección ecuatoriana. cortesía

Enner el goleador solidario

En el evento oficial, Julio César Alvarado, gerente general de Lotería Nacional, destacó el simbolismo de esta incorporación:

“Bet593 es hablar de juegos en línea con el respaldo de Lotería Nacional. Creemos en dos servicios: servicio y solidaridad, y apoyo en la gran obra de la Junta de Beneficencia. Ahora alguien que ha llevado la camiseta con orgullo y ha dado momentos inolvidables… cuando se habla de compromiso absoluto se habla del capitán de Ecuador, Enner Valencia, nuevo embajador de Bet593, que ayuda con la obra de la Junta en todo el país”, expresó Alvarado luego le entregaron la camiseta con el nombre de Enner.

Por su parte, José Enrique Rivas, vicepresidente de Lotería Nacional, reforzó ese mensaje: “Damos la bienvenida a un embajador que ha dado esfuerzo, familia, y eso está reflejado en lo que haces. Gracias Enner por sumarte a esta causa”.

Valencia reconoció la labor social de Lotería Nacional

Enner Valencia se puso la camiseta de Bet593 como embajador de la marca. Joffre Flores

Valencia, con su habitual sencillez, agradeció el reconocimiento y el espacio para aportar: “Se agradece a las personas que me han hecho parte de esta vida y gracias por hacer esto por las personas que necesitan. Si se trata de ayudar lo más que se pueda, ahí voy a estar”.

Le da el primer lugar a Ecuador en el Grupo E

También habló de su rol como referente para las nuevas generaciones: “Siempre que estoy en un campo de juego trato de ser lo mejor y dejar un legado. Los niños deben luchar por sus sueños. Gracias por hacerme parte del Mundial. Vemos el gran trabajo que hace la Junta y ahora vamos a ayudar”.

Y, como era inevitable, llegó el momento del pronóstico para el Grupo E del Mundial 2026, donde Ecuador enfrentará a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Con firmeza y una sonrisa, soltó: “Sé que es duro, pero yo a Ecuador lo pongo primero y segundo a Alemania”. La frase desató aplausos entre todos los presentes en el acto de Bet593.

