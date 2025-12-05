¿Ecuador está listo para la exigencia del Grupo E en Mundial 2026? Beccacece responde

Los colores de Ecuador aparecen en el escenario durante el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, despejó dudas y encendió la confianza nacional tras conocerse que La Tri compartirá el Grupo E del Mundial 2026 con Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Para el técnico argentino, el reto es grande, pero la preparación y la mentalidad serán claves.

"Es un grupo que nos va a exigir y que no se tenga duda que vamos a estar preparados para afrontar esa exigencia", afirmó en una entrevista con el canal Teleamazonas. Con un tono firme, Beccacece reconoció la dificultad de los rivales, pero insistió en que Ecuador llega con una base sólida y con jugadores que asumen el desafío con profesionalismo.

Alemania es “candidata para ganar el grupo”

El entrenador destacó que Alemania es “candidata para ganar el grupo”, mientras que Costa de Marfil representa “la dificultad típica de un equipo africano con potencia física y desequilibrio”. Sobre Curazao, advirtió que, aunque es debutante, cuenta con la dirección del neerlandés Dick Advocaat, “un técnico experimentado que sabe competir”.

Con esta mezcla de potencias tradicionales, selecciones intensas y sorpresas tácticas, Beccacece subrayó que Ecuador deberá apoyarse en su fortaleza colectiva. Recordó que bajo su dirección el equipo consiguió la quinta clasificación mundialista (2002, 2006, 2014, 2022 y ahora 2026) tras un sólido segundo lugar en las eliminatorias sudamericanas.

Las mascotas del Mundial 2026 posan durante el sorteo en Washington, representando a los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Efe

"Para pasar la fase de grupos tenemos que estar unidos, creer, estar mentalizados", sostuvo. El técnico remarcó que disfruta estos escenarios de máxima presión: “Me gusta este desafío, es una linda oportunidad para hacer historia”.

Ecuador llega con la ambición de superar su mejor registro en una Copa del Mundo, los octavos de final alcanzados en Alemania 2006 bajo el mando de Luis Fernando Suárez. En las demás ediciones quedó fuera en fase de grupos, un antecedente que Beccacece espera revertir con trabajo, estrategia y convicción.

IA evalúa el Grupo E: así ve las posibilidades de Ecuador

La inteligencia artificial proyecta de ChatGPT un panorama mixto para La Tri: un grupo exigente, pero con posibilidades reales de avanzar. Según los modelos analíticos, Alemania será el duelo más duro, Costa de Marfil el partido más determinante y Curazao el rival ante el cual Ecuador tiene la mayor probabilidad de sumar tres puntos. Las estimaciones ubican la chance de clasificación entre el 32 % y el 45 %, dependiendo del rendimiento defensivo, la eficacia ofensiva y la capacidad de adaptación a rivales tan distintos entre sí.

Para la IA de OpenAI, el camino de Ecuador dependerá de evitar errores ante Alemania, competir de igual a igual frente a Costa de Marfil y no relajarse ante Curazao. Si La Tri sostiene su nivel y crece a lo largo del torneo, podría convertirse en una de las selecciones que sorprendan en el Mundial 2026.

