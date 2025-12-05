Expreso
FIFA World Cup 2022 - (9627982)
Ecuador encara con optimismo su camino hacia su quinto Mundial.archivo

¿Puede Ecuador clasificar en el Grupo E del Mundial 2026? Claves y escenarios

La Tri luchará contra Alemania, Marfil y Curazao. Clasificar requiere ganar duelos directos y sumar mínimo cuatro puntos

La selección de Ecuador enfrenta uno de los grupos más intrigantes del Mundial 2026. Tras el sorteo, la Tri quedó emparejada en el Grupo E con la poderosa Alemania, la desafiante potencia africana Costa de Marfil, y la sorpresiva Curazao. 

¿Podrá el equipo de Sebastián Beccacece superar esta fase de grupos y avanzar a octavos de final? Analizamos el calendario, las claves de la clasificación y los escenarios cruciales que definen las opciones de Ecuador para clasificar en el Mundial 2026.

Alemania, el favorito absoluto

Alemania
Selección alemana de fútbol.cortesía

Es el favorito claro del grupo. Aunque llega con un proceso de renovación y tras tropiezos en los últimos Mundiales, conserva su jerarquía, disciplina táctica y un talento joven como Florian Wirtz o Kai Havertz, bajo la dirección de Julian Nagelsmann.

Escenario Clave: Para Ecuador, puntuar (un empate) contra Alemania sería un bono y un gran paso. Asumir una derrota, especialmente si es por un margen pequeño, y concentrarse en los otros dos partidos, es un escenario más realista y estratégico. Su partido será el último de la fase de grupos para Ecuador.

Costa de Marfil, el rival directo

Costa de Marfil
Selección de Costa de Marfil.cortesía

Este es considerado el partido clave para la clasificación de Ecuador. Costa de Marfil es una potencia africana conocida por su velocidad, potencia física, transiciones rápidas y presión alta. Ambos equipos tienen planteles jóvenes y dinámicos, lo que anticipa un duelo muy parejo.

Escenario Clave: Ganar este partido es fundamental. Los tres puntos ante los marfileños colocarían a Ecuador en una posición inmejorable para avanzar. Un empate obligaría a buscar puntos ante Alemania o una gran diferencia de goles ante Curazao. Es el primer partido de Ecuador, y un buen inicio daría mucha confianza.

Curazao, el partido 'obligatorio' a ganar

Curazao
Selección de Curazao.cortesía
Es el equipo con menor experiencia mundialista y en el ranking FIFA, pero llega en ascenso y con un estilo caribeño, rápido y sorpresivo. Se le considera el rival más accesible del grupo.

Escenario Clave: La victoria es obligatoria. Ecuador debe conseguir los tres puntos y, si es posible, con una buena diferencia de goles. En un grupo tan parejo por el segundo lugar, la diferencia de goles podría ser decisiva, especialmente en un Mundial con 48 equipos donde los mejores terceros también pueden avanzar a octavos de final.

