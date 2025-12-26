Muere Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, a los 65 años

La noticia la informó la banda en un comunicado oficial difundido durante el periodo navideño

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, falleció a los 65 años, informó la banda este viernes 26 de diciembre de 2025. Según el comunicado oficial, el músico murió en su casa tras una breve enfermedad, durante el periodo navideño.

En el mensaje de despedida, el grupo recordó a Bamonte como “silencioso, intenso e intuitivo”, además de “enormemente creativo”. También mencionaron su apodo, “Teddy”, y señalaron que su participación fue determinante en una etapa de la banda, tanto en el estudio como en el escenario.

Su paro por The Cure

La relación de Bamonte con The Cure se remonta a la década de los ochenta. Entre 1984 y 1989 trabajó cerca del grupo como asistente personal de Robert Smith y como técnico de guitarra. En 1990, tras la salida del tecladista Roger O’Donnell, se integró como miembro de tiempo completo, alternando guitarra y teclados en una etapa marcada por una intensa actividad en vivo y la consolidación del repertorio del grupo.

En 2005, Bamonte dejó la formación por decisión de Smith, aunque mantuvieron una relación cordial. En 2022 regresó para acompañar a la banda en su gira. En 2019, Bamonte y los integrantes de The Cure fueron incorporados al Rock & Roll Hall of Fame.

