Alemania, Costa de Marfil y Curazao: cómo juegan los rivales de Ecuador

Ecuador afrontará un grupo desafiante en el Mundial 2026, enfrentando a selecciones con jugadores de talla mundial

Ecuador está en el Grupo E del Mundial 2026.

La selección de Ecuador chocará con combinados que cuentan con estrellas mundiales en la fase de grupos del Mundial 2026, un desafío que pondrá a prueba el trabajo de Sebastián Beccacece y el talento de una Tricolor que también cuenta con jugadores de élite.

Costa de Marfil: la primera gran prueba para la Tricolor

El debut será ante Costa de Marfil, una potencia africana que llega a la cita en Estados Unidos, México y Canadá con nombres de jerarquía internacional.

La solidez defensiva de Odilon Kossounou (Atalanta) y Evan Ndicka (Roma), junto al liderazgo en el medio campo de Franck Kessié (Al-Ahli), convierten a los Elefantes en un rival duró de vencer.

Ecuador debutará ante Costa de Marfil en el Mundial 2026. GUSTAVO GUAMAN

Será, además, una oportunidad ideal para que Enner Valencia (Pachuca) y Gonzalo Plata (Flamengo) demuestren su capacidad goleadora frente a defensores de nivel top.

Curazao: debutante mundialista con un ataque veloz y peligroso

En la segunda fecha, la Tricolor se enfrentará a Curazao, uno de los debutantes del torneo.

Aunque será su primera participación mundialista, el equipo caribeño posee un ataque peligroso gracias a Tahith Chong (Sheffield United) y al experimentado Jurgen Locadia, actualmente sin club.

Para sostener el ritmo, los tricolores Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Pervis Estupiñán (Milan) y Joel Ordóñez (Brujas) deberán mantener máxima concentración y evitar que la velocidad rival genere desequilibrios.

Moisés Caicedo (i), Willian Pacho (c) y Piero Hincapié (d) son piezas claves de la Tricolor. ARCHIVO / EXPRESO

Alemania, el gigante europeo que cerrará la fase de grupos

El cierre del grupo será ante Alemania, un adversario histórico con figuras de talla mundial como Florian Wirtz (Liverpool), Jamal Musiala y Joshua Kimmich (Bayern Múnich).

Sin embargo, la Tricolor no parte desde cero: Pacho, Hincapié y Moisés Caicedo (Chelsea) ya han enfrentado y vencido a varios de estos jugadores en competencias europeas, un antecedente que alimenta el optimismo.

Ecuador afronta un grupo exigente, pero también lleno de oportunidades para consolidar su crecimiento y demostrar que está listo para competir contra las grandes potencias del fútbol mundial.

