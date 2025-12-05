Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026: clasificados y sorpresas

Ya se conocen los grupos del Mundial 2026 en su totalidad. Este es el panorama completo tras el sorteo

El sorteo del Mundial 2026 se realizó el viernes 5 de diciembre en Washington.

El sorteo del Mundial 2026 definió los 12 grupos que pelearán por ser campeón del torneo que organizará conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá. El evento se realizó este viernes 5 de diciembre en el John F. Kennedy Center, de Washington DC.

La selección de Ecuador disputará su quinta Copa del Mundo. El objetivo para los dirigidos por Sebastián Beccacece será igualar y superar la ronda de octavos de final, la mejor instancia que la Tri alcanzó en Alemania 2006.

(Le puede interesar: Estos son los grupos de Ecuador en todos sus mundiales)

Será la vigésima tercera edición del Mundial. Argentina intentará repetir el título de campeón que levantó en Qatar 2022. De confirmarse su participación, será también la última vez que veremos a la Lionel Messi capitaneando a la Albiceleste.

Lionel Messi lideró a Argentina en el título Mundial de Qatar 2022. cortesía

Arsenal anunció a los hermanos Edwin y Holger Quintero, los canteranos de IDV Leer más

Reparticiones por confederaciones

Sudamérica (Conmebol) 6 plazas + 1 vía repechaje

Europa (UEFA) 12 plazas + 4 vía repechaje

África (CAF) 9 plazas + 1 vía repechaje intercontinental

Asia (AFC) 8 plazas + 1 vía playoff

Norteamérica y Centroamérica (Concacaf) 3 plazas + 2 vía repechaje intercontinental

Oceanía (OFC) 1 plaza + 1 vía playoff

Revisa todos los grupos al Mundial 2026

Así quedaron conformados los 12 grupos del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. El calendario completo de las selecciones se conocerá el sábado 6 de diciembre.

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Repechaje UEFA*

Grupo B

Canadá

Repechaje UEFA*

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Repechaje UEFA*

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Repechaje UEFA*

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I



Francia

Senegal

Repechaje internacional*

Noruega

Grupo J



Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Repechaje internacional*

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!