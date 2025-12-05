Expreso
El sorteo del Mundial 2026 se realizó el viernes 5 de diciembre en Washington.EFE

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026: clasificados y sorpresas

Ya se conocen los grupos del Mundial 2026 en su totalidad. Este es el panorama completo tras el sorteo

  • Christopher Montalván

El sorteo del Mundial 2026 definió los 12 grupos que pelearán por ser campeón del torneo que organizará conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá. El evento se realizó este viernes 5 de diciembre en el John F. Kennedy Center, de Washington DC.

La selección de Ecuador disputará su quinta Copa del Mundo. El objetivo para los dirigidos por Sebastián Beccacece será igualar y superar la ronda de octavos de final, la mejor instancia que la Tri alcanzó en Alemania 2006.

Será la vigésima tercera edición del Mundial. Argentina intentará repetir el título de campeón que levantó en Qatar 2022. De confirmarse su participación, será también la última vez que veremos a la Lionel Messi capitaneando a la Albiceleste.

Lionel Messi, Argentina Campeón Qatar 2022.
Lionel Messi lideró a Argentina en el título Mundial de Qatar 2022.cortesía
Reparticiones por confederaciones

Sudamérica (Conmebol) 6 plazas + 1 vía repechaje

Europa (UEFA) 12 plazas + 4 vía repechaje

África (CAF) 9 plazas + 1 vía repechaje intercontinental

Asia (AFC) 8 plazas + 1 vía playoff

Norteamérica y Centroamérica (Concacaf) 3 plazas + 2 vía repechaje intercontinental

Oceanía (OFC) 1 plaza + 1 vía playoff

Revisa todos los grupos al Mundial 2026

Así quedaron conformados los 12 grupos del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. El calendario completo de las selecciones se conocerá el sábado 6 de diciembre.

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
  • Repechaje UEFA*

Grupo B

  • Canadá
  • Repechaje UEFA*
  • Qatar
  • Suiza

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • Repechaje UEFA*

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • Repechaje UEFA*
  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • Repechaje internacional*
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • Repechaje internacional*
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá

