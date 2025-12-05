Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026: clasificados y sorpresas
Ya se conocen los grupos del Mundial 2026 en su totalidad. Este es el panorama completo tras el sorteo
El sorteo del Mundial 2026 definió los 12 grupos que pelearán por ser campeón del torneo que organizará conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá. El evento se realizó este viernes 5 de diciembre en el John F. Kennedy Center, de Washington DC.
La selección de Ecuador disputará su quinta Copa del Mundo. El objetivo para los dirigidos por Sebastián Beccacece será igualar y superar la ronda de octavos de final, la mejor instancia que la Tri alcanzó en Alemania 2006.
(Le puede interesar: Estos son los grupos de Ecuador en todos sus mundiales)
Será la vigésima tercera edición del Mundial. Argentina intentará repetir el título de campeón que levantó en Qatar 2022. De confirmarse su participación, será también la última vez que veremos a la Lionel Messi capitaneando a la Albiceleste.
Arsenal anunció a los hermanos Edwin y Holger Quintero, los canteranos de IDVLeer más
Reparticiones por confederaciones
Sudamérica (Conmebol) 6 plazas + 1 vía repechaje
Europa (UEFA) 12 plazas + 4 vía repechaje
África (CAF) 9 plazas + 1 vía repechaje intercontinental
Asia (AFC) 8 plazas + 1 vía playoff
Norteamérica y Centroamérica (Concacaf) 3 plazas + 2 vía repechaje intercontinental
Oceanía (OFC) 1 plaza + 1 vía playoff
Revisa todos los grupos al Mundial 2026
Así quedaron conformados los 12 grupos del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. El calendario completo de las selecciones se conocerá el sábado 6 de diciembre.
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- Repechaje UEFA*
Grupo B
- Canadá
- Repechaje UEFA*
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Repechaje UEFA*
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Repechaje UEFA*
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Repechaje internacional*
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- Repechaje internacional*
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!