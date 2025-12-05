Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

FIFA World Cup 2022 - (9627982)
Ecuador ebutó en el Mundial Qatar 2022 ante la anfitrionaarchivo

Sorteo Mundial 2026: Estos son los grupos de Ecuador en todos sus mundiales

Son cuatro participaciones mundialistas que la Tricolor ha tenido rivales fuertes y también ha sorprendido. Así le fue

La selección ecuatoriana de fútbol se encuentra en la antesala de un momento crucial: conocer a los equipos que enfrentará en la fase de grupos del próximo Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Esta será la quinta participación histórica de La Tri en la máxima cita del fútbol.

Lea también: Juegos Bolivarianos 2025: Jornada exitosa para Ecuador ¿Cuántas medallas ganó?

El destino de la Tricolor se definirá este mismo viernes 5 de diciembre durante el esperado sorteo de la fase de grupos, el cual tendrá lugar en Washington. Un día después, el sábado 6, se dará a conocer el calendario oficial de partidos.

RELACIONADAS

Para esta edición, que marca su quinta incursión en un sorteo mundialista, el combinado nacional ha sido ubicado estratégicamente en el bombo dos. Esta posición es fundamental, ya que le permite evitar enfrentarse a algunos de los rivales teóricamente más complicados desde el inicio del torneo.

Ecuador sorteo Mundial Qatar 2022
El país se encuentra expectante por la participación de Ecuador en su quinto Mundial de Fútbol.cortesía

¿Cómo le fue a Ecuador en los Mundiales?

En sus cuatro participaciones mundialistas anteriores, la Tri ha dejado un registro de 12 partidos disputados en la fase de grupos, con un balance de cinco victorias, dos empates y cinco derrotas.

  • Mundial Corea y Japón 2002

  1. Italia
  2. México
  3. Croacia

Ecuador cayó 2-0 ante Italia, al igual que contra México 2-1 y finalmente venció 1-0 a Croacia. En esa edición, Agustín Delgado anotó el primer gol en la historia en la competición FIFA y Edison Méndez el primero en una victoria.

Sixto Vizuete

Sixto Vizuete analiza a la Tri antes del Mundial 2026 y pide cambios en el ataque

Leer más

  • Mundial de Alemania 2006

  1. Costa Rica
  2. Polonia
  3. Alemania

La Tricolor terminó segundo en la fase de grupos, su mejor ubicación en la historia, con victorias a Polonia (2-0) y Costa Rica (3-0). Luego fue derrotado 3-0 con Alemania.

  • Mundial de Brasil 2014

  1. Suiza
  2. Francia
  3. Honduras

El combinado nacional se ubicó tercero en este grupo y quedó eliminado. La Tri se impuso 2-1 con Honduras, cayó 2-1 ante Suiza y empató 0-0 con Francia.

  • Mundial de Qatar 2022

  1. Qatar
  2. Países Bajos
  3. Senegal

En el comienzo, Ecuador le ganó 2-0 a Qatar, empató 1-1 ante Países Bajos y perdió 2-1 conta Senegal. Con ese resultado, se quedó fuera en tercero lugar del grupo.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Alerta 5 al 7 de dic: 29 playas con bandera roja por fuerte oleaje. Lista completa

  2. Fatal accidente Simón Bolívar: La víctima y qué vías están cerradas hoy en Quito

  3. Artistas ecuatorianos revelación 2025: los que más crecieron en YouTube y Spotify

  4. Sospechosos del asesinato de madre en Guayaquil quedan en prisión preventiva

  5. Netflix compra Warner Bros Discovery por casi $ 83.000 millones

LO MÁS VISTO

  1. EXPRESO, a la espera de una respuesta de CFN sobre millonaria transacción

  2. El proceso judicial de Pepe Tola: una historia de 11 años marcada por la controversia

  3. ¿Qué requisitos deben cumplir los jubilados para recibir el décimo tercer sueldo?

  4. ¿Qué es ‘La lista negra de las girls’? El registro de infieles que ya llegó a Ecuador

  5. El expresidente prófugo pierde Guayas y gana su movimiento | Por Roberto Aguilar

Te recomendamos