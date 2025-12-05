Sorteo Mundial 2026: Estos son los grupos de Ecuador en todos sus mundiales

Son cuatro participaciones mundialistas que la Tricolor ha tenido rivales fuertes y también ha sorprendido. Así le fue

La selección ecuatoriana de fútbol se encuentra en la antesala de un momento crucial: conocer a los equipos que enfrentará en la fase de grupos del próximo Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Esta será la quinta participación histórica de La Tri en la máxima cita del fútbol.

El destino de la Tricolor se definirá este mismo viernes 5 de diciembre durante el esperado sorteo de la fase de grupos, el cual tendrá lugar en Washington. Un día después, el sábado 6, se dará a conocer el calendario oficial de partidos.

Para esta edición, que marca su quinta incursión en un sorteo mundialista, el combinado nacional ha sido ubicado estratégicamente en el bombo dos. Esta posición es fundamental, ya que le permite evitar enfrentarse a algunos de los rivales teóricamente más complicados desde el inicio del torneo.

El país se encuentra expectante por la participación de Ecuador en su quinto Mundial de Fútbol. cortesía

¿Cómo le fue a Ecuador en los Mundiales?

En sus cuatro participaciones mundialistas anteriores, la Tri ha dejado un registro de 12 partidos disputados en la fase de grupos, con un balance de cinco victorias, dos empates y cinco derrotas.

Mundial Corea y Japón 2002

Italia México Croacia

Ecuador cayó 2-0 ante Italia, al igual que contra México 2-1 y finalmente venció 1-0 a Croacia. En esa edición, Agustín Delgado anotó el primer gol en la historia en la competición FIFA y Edison Méndez el primero en una victoria.

Mundial de Alemania 2006

Costa Rica Polonia Alemania

La Tricolor terminó segundo en la fase de grupos, su mejor ubicación en la historia, con victorias a Polonia (2-0) y Costa Rica (3-0). Luego fue derrotado 3-0 con Alemania.

Mundial de Brasil 2014

Suiza Francia Honduras

El combinado nacional se ubicó tercero en este grupo y quedó eliminado. La Tri se impuso 2-1 con Honduras, cayó 2-1 ante Suiza y empató 0-0 con Francia.

Mundial de Qatar 2022

Qatar Países Bajos Senegal

En el comienzo, Ecuador le ganó 2-0 a Qatar, empató 1-1 ante Países Bajos y perdió 2-1 conta Senegal. Con ese resultado, se quedó fuera en tercero lugar del grupo.

