Sixto Vizuete analiza a la Tri antes del Mundial 2026 y pide cambios en el ataque

El extécnico de Ecuador valora a la selección nacional en la previa del sorteo del Mundial 2026 y da alertas en el ataque

Sixto Vizuete pasó por varios clubes del país, pero es reconocido también por acompañar en el proceso a la selección nacional en distintas categorías.

Tras terminar la temporada con Aampetra, Sixto Vizuete recibió en su casa a EXPRESO para analizar la previa del sorteo del Mundial 2026. Con la experiencia de más de 30 años en la dirección técnica, ve en la Tri actual un equipo fuerte, pero falto de identidad en el aspecto ofensivo.

Su lectura coincide con la de los aficionados, que no ven todavía en Sebastián Beccacece al técnico que pueda dotar al equipo ecuatoriano de más herramientas, antes de la prueba final que será la cita mundialista.

Con el sorteo entramos oficialmente en la recta final, ¿cómo ve a esta selección?

Con mucha expectativa. Tenemos una gran selección, con jóvenes ya de gran experiencia por haber jugado partidos importantes. Existe ya un techo de lo conseguido en 2006 (octavos de final), y de ahí hay que partir. Creo que sí lo vamos a lograr, pero con algunos cambios que se deben hacer en esta selección.

Sorteo Mundial 2026: Prensa internacional y exfutbolistas, "respeto" a Ecuador Leer más

¿Cuáles deberían ser esos cambios?

Principalmente una buena dirección. Poner a los jugadores en los puestos que vienen desempeñándose. No inventarse. Yo creo que ese tipo de situaciones generan una merma en el potencial de ataque. Si juego con dos laterales o carrileros rápidos que lleguen, vamos a tener más llegadas, pero jugando con un central a cada costado, no podemos tener llegadas.

¿Y cómo se podría trabajar en ello estos meses?

Se tiene que lograr acumular minutos de entrenamiento. Que los hagan jugar en los puestos en que se desempeñan habitualmente, porque hay que sacar lo mejor de cada uno. No hay que inventarse. Todos los partidos que dirija el profe tienen que ser con seriedad para que después no se vuelva un problema, porque en el momento en que se pierdan los partidos ahí van a decir: “es que yo no jugué en mi puesto”.

¿Con el desempeño actual, cómo cree que le hubiera ido a un DT ecuatoriano?

Es difícil hablar de eso, porque al entrenador ecuatoriano no le dan respaldo, ni en equipos, ni en selecciones. Yo no sé si los dirigentes analizan cómo viene jugando la selección, si tiene alguna identidad, modelo o automatismos de llegada al arco contrario. Con todos los resultados de hace unos ocho partidos atrás, el técnico ecuatoriano ya hubiera estado afuera.

Siga leyendo: (Álbum del Mundial 2026: Ecuador volverá a aparecer en el famoso álbum de cromos)

Pero el hincha exige, porque cree que esta es la mejor generación de la historia.

Yo no pienso que es la mejor generación. Hay que respetar a todas y las dos que consiguieron llegar a Mundiales fueron muy buenas. Se logró octavos de final con Suárez, y la de camino a Sudáfrica también jugaba muy bien al fútbol, de gran experiencia. De ahí se dieron nombres importantes para el fútbol ecuatoriano. Obviamente no jugaban en Europa, sino acá y en México.

¿Cree que esa selección jugaba mejor?

Nosotros teníamos una identidad más agresiva adelante, creamos muchas posibilidades de gol en todos los partidos, sea de local o visitante. Tuvimos buenos resultados, pero en ese tiempo era distinto, desde el mismo hecho de tener que luchar por cuatro cupos. De local no podíamos ceder ni un solo punto, teníamos que jugar con el cuchillo entre los dientes. Ahora parece que estamos bien porque se venden los jugadores, porque no hubo estrés en la clasificación, claro, porque entraban seis. Incluso ahora pueden elegir ir a jugar a Guayaquil.

Hoy en día hay nombres muy importantes. ¿Es difícil dirigir cuando los jugadores están a ese nivel?

A mi se me hizo más fácil, porque eran jugadores maduros. Todos eran importantes, si nos ponemos a analizar lo que era dirigir a Pepe Pancho, Marcelo Elizaga, Carlos Tenorio o el Chucho Benítez. Actualmente también hay grandes nombres y habitualmente se dicen cosas sobre el manejo del grupo, pero nadie sabe cómo el entrenador decide, porque él tiene su propia concepción de juego.

¿Alcanza con estos grandes nombres para el 2026?

Vamos a jugar el Mundial, eso ya todos lo sabíamos. Pero no se equivoquen, porque hay una vara del 2006 en donde jugó bien la selección con Luis Fernando Suárez. Ese es el techo: los octavos de final; tenemos que superar eso. Pero hay algo más: tenemos que cuestionarnos qué estamos haciendo en la formación. No estamos sacando delanteros, porque en el campeonato ecuatoriano tenemos ocho cupos de extranjeros, de los cuales dos o tres son puntas, es decir, no hay espacio. Se habla de que hay buenas formativas, pero es en contados equipos: Independiente del Valle, Liga, Católica y Orense. Pero hasta ahí. Y la FEF no está dando espacio, ya no hay buenos torneos juveniles. Ahora pensamos que porque se venden los jugadores, estamos bien.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!