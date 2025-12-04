Samantha Johnson, la periodista que será la conductora del sorteo del Mundial 2026

Samantha Johnson regresa a una ceremonia FIFA para definir los 12 grupos de la histórica Copa del Mundo con 48 selecciones

Samantha Johnson volverá a situarse en el centro de la escena mundial este viernes 5 de noviembre de 2025, cuando actúe como conductora del sorteo del Mundial 2026, programado para las 12:00 en el prestigioso Kennedy Center de Washington.

Aunque el exfutbolista Rio Ferdinand será el presentador principal, la presencia de Johnson aportará la solvencia y el profesionalismo que la han convertido en una pieza habitual en los grandes eventos de FIFA.

Samantha Johnson también fue la presentadora del sorteo del grupo del Mundial 2022. Samantha Johnson

En esta ceremonia se definirán los 12 grupos de una edición histórica que reunirá a 48 selecciones y marcará un nuevo formato competitivo para la máxima cita del fútbol.

De Birmingham al mundo: la trayectoria global de Johnson

Nacida en Birmingham y con raíces británicas y jamaiquinas, Samantha se ha consolidado como una de las periodistas y presentadoras más reconocidas en el universo futbolístico internacional.

Su carrera está estrechamente ligada a ceremonias de alcance global, lo que la posiciona como una figura clave en los momentos más mediáticos del calendario deportivo.

Su estilo comunicativo, seguro y dinámico, la ha vuelto indispensable para la casa madre del fútbol durante la última década, destacó Infobae.

Su impacto en ceremonias FIFA desde Qatar 2022

Su primer gran salto a la notoriedad llegó durante el sorteo del Mundial de Qatar 2022, ocasión en la que dejó una impresión imborrable por su claridad y su manejo del escenario.

A partir de allí, su nombre quedó asociado: fue coanfitriona en los sorteos de los Mundiales de Clubes 2021 y 2025, y también formó dupla con Jermaine Jenas en los premios The Best 2023, donde Lionel Messi se llevó el galardón al mejor jugador del mundo.

Samantha Johnson estará acompañada de Rio Ferdinand en el sorteo del Mundial 2026. Samantha Johnson

Experiencia televisiva: Sky Sports, BeIn Sports y Al Jazeera

Más allá de su rol en ceremonias globales, Samantha posee una amplia trayectoria en medios como Sky Sports y BeIn Sports, y ha entrevistado a figuras del calibre de Ashley Cole y Jermain Defoe.

Su curiosidad periodística la llevó incluso a la Web Summit, donde dialogó con destacados líderes tecnológicos y sociales.

De acuerdo con Mundo Deportivo, pasó por diversos roles en Sky Sports News, entre ellos investigadora, asistente de ventas y subeditora, antes de especializarse en el entorno futbolístico.

Tras siete años viviendo en Estambul, Turquía, hoy reside en Doha, donde trabaja para Al Jazeera y desarrolla proyectos como el podcast Now You Know, centrado en historias de mujeres, y Game Theory, dedicado a tendencias del deporte actual.

