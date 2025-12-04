Samantha Johnson, la periodista que será la conductora del sorteo del Mundial 2026
Samantha Johnson regresa a una ceremonia FIFA para definir los 12 grupos de la histórica Copa del Mundo con 48 selecciones
Samantha Johnson volverá a situarse en el centro de la escena mundial este viernes 5 de noviembre de 2025, cuando actúe como conductora del sorteo del Mundial 2026, programado para las 12:00 en el prestigioso Kennedy Center de Washington.
Aunque el exfutbolista Rio Ferdinand será el presentador principal, la presencia de Johnson aportará la solvencia y el profesionalismo que la han convertido en una pieza habitual en los grandes eventos de FIFA.
En esta ceremonia se definirán los 12 grupos de una edición histórica que reunirá a 48 selecciones y marcará un nuevo formato competitivo para la máxima cita del fútbol.
De Birmingham al mundo: la trayectoria global de Johnson
Nacida en Birmingham y con raíces británicas y jamaiquinas, Samantha se ha consolidado como una de las periodistas y presentadoras más reconocidas en el universo futbolístico internacional.
Su carrera está estrechamente ligada a ceremonias de alcance global, lo que la posiciona como una figura clave en los momentos más mediáticos del calendario deportivo.
Su estilo comunicativo, seguro y dinámico, la ha vuelto indispensable para la casa madre del fútbol durante la última década, destacó Infobae.
Su impacto en ceremonias FIFA desde Qatar 2022
Su primer gran salto a la notoriedad llegó durante el sorteo del Mundial de Qatar 2022, ocasión en la que dejó una impresión imborrable por su claridad y su manejo del escenario.
A partir de allí, su nombre quedó asociado: fue coanfitriona en los sorteos de los Mundiales de Clubes 2021 y 2025, y también formó dupla con Jermaine Jenas en los premios The Best 2023, donde Lionel Messi se llevó el galardón al mejor jugador del mundo.
Experiencia televisiva: Sky Sports, BeIn Sports y Al Jazeera
Más allá de su rol en ceremonias globales, Samantha posee una amplia trayectoria en medios como Sky Sports y BeIn Sports, y ha entrevistado a figuras del calibre de Ashley Cole y Jermain Defoe.
Su curiosidad periodística la llevó incluso a la Web Summit, donde dialogó con destacados líderes tecnológicos y sociales.
De acuerdo con Mundo Deportivo, pasó por diversos roles en Sky Sports News, entre ellos investigadora, asistente de ventas y subeditora, antes de especializarse en el entorno futbolístico.
Tras siete años viviendo en Estambul, Turquía, hoy reside en Doha, donde trabaja para Al Jazeera y desarrolla proyectos como el podcast Now You Know, centrado en historias de mujeres, y Game Theory, dedicado a tendencias del deporte actual.
