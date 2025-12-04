Sorteo Mundial 2026: Conoce los bombos, rivales, presentadores y dónde ver EN VIVO

Ecuador estará en el Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026 y podría enfrentar a potencias mundiales

Ecuador está en el bombo 2 del sorteo del Mundial 2026.

El pulso de los aficionados ecuatorianos se acelera. Se acerca el momento cumbre que definirá la hoja de ruta de la selección de Ecuador en la máxima fiesta del fútbol: el Sorteo de los grupos del Mundial 2026.

Esta edición, la primera con 48 selecciones y un formato de 12 grupos, se vivirá en Estados Unidos, México y Canadá, desplegándose del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial 2026?

Marca esta fecha en tu calendario: el sorteo se realizará el viernes 5 de noviembre de 2025, a partir de las 12:00 (hora local).

La FIFA eligió un escenario de lujo para esta gala global: el emblemático Kennedy Center de Washington, uno de los centros culturales más prestigiosos de Estados Unidos.

Ecuador espera a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026. GUSTAVO GUAMAN

Presentadores y estrellas invitadas: Una gala de la FIFA con sabor a Hollywood

El sorteo de la Copa Mundial 2026 es más que un evento deportivo; es un show internacional. La FIFA ha confirmado un elenco estelar para esta ceremonia:

Conducción deportiva de élite:

Presentador Principal: El histórico excapitán del Manchester United y la selección de Inglaterra, Rio Ferdinand, dirigirá el sorteo.

Coanfitriona: Lo acompañará la reconocida presentadora deportiva, Samantha Johnson.

Alfombra Roja: El carismático Eli Manning, bicampeón del Super Bowl, recibirá a las delegaciones e invitados.

Famosos, música y glamour:

Heidi Klum: La supermodelo internacional.

Kevin Hart: El aclamado comediante y actor estadounidense.

Danny Ramírez: Actor y productor.

El componente artístico: Un despliegue de voces legendarias:

Apertura Monumental: El legendario tenor Andrea Bocelli abrirá la velada.

Glamour y Potencia Vocal: La estrella pop Nicole Scherzinger aportará su talento.

Actuación Principal: El ícono británico Robbie Williams se suma al line-up.

Cierre de Fiesta: El broche de oro llegará con el clásico eterno de Village People, interpretando su legendario Y.M.C.A. tras la definición de los grupos.

Los bombos y el destino de la Tricolor: ¿A quién enfrentará Ecuador?

Las 48 selecciones están distribuidas en cuatro bombos según su ranking y clasificación. Ecuador se ubica en el Bombo 2, lo que garantiza un cruce con una de las cabezas de serie del Bombo 1, pero también ofrece la posibilidad de evitar a otros pesos pesados que quedaron en su mismo grupo.

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, los clasificados A, B, C y D del repechaje europeo, y los clasificados 1 y 2 del repechaje intercontinental.

Conclusión del Bombo 2: La Tricolor tiene asegurado un desafío formidable contra un gigante del Bombo 1 (Francia, Alemania, etc.). La clave estará en los cruces con el Bombo 3 y el Bombo 4 para construir un camino favorable.

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo del Mundial 2026?

No te pierdas ningún detalle de la conformación de los grupos de Ecuador. La transmisión oficial estará disponible en:

Teleamazonas (Señal abierta para Ecuador)

DSports

DGO

FIFA.com y Redes Sociales Oficiales de la FIFA

