Lista de infieles Ecuador: cuando el chisme viral se convierte en riesgo legal real

Las listas virales que exponen información privada podrían acarrear sanciones administrativas y penales según la normativa ecuatoriana.

Todo comenzó como una cadena más en grupos de WhatsApp y TikTok: capturas de un documento colaborativo repleto de nombres, ciudades, fotos y supuestos relatos de infidelidad. En minutos, el archivo —creado de manera anónima y sin control— se volvió tendencia. Para muchos fue humor, curiosidad o simple morbo. Para otros, una alerta. Y para la ley ecuatoriana, un problema.

En Ecuador, la divulgación de datos personales no es un juego viral: es una infracción constitucional y, según el caso, también un delito. La legislación vigente no deja dudas: ningún dato personal puede difundirse sin autorización del titular. Y eso convierte a estas listas —por más virales que se vuelvan— en un riesgo legal real para quienes las crean, editan o comparten.

La Constitución: difundir datos personales sin permiso está prohibido

El punto de partida está en el artículo 66, numeral 19, de la Constitución del Ecuador, que establece:

“La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley”.

Con esta sola frase, la creación y difusión de listas con nombres, fotografías, ciudades, ocupaciones o información íntima —como las que circulan hoy— ya constituye una vulneración directa del derecho a la protección de datos.

No importa si el archivo es anónimo, si está en Google Sheets, si se compartió en TikTok o si solo incluye “nombres y profesiones”. La Constitución no distingue formatos: si identifica a una persona, es un dato personal y requiere consentimiento.

La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDP) refuerza las sanciones

El documento oficial de la Superintendencia detalla los artículos que rigen la protección de datos en Ecuador:

Artículo 68: considera infracciones graves cuando un responsable del tratamiento no garantiza la confidencialidad o el manejo adecuado de los datos.

Artículo 70: sanciona a los encargados del tratamiento que divulgan datos sin medidas de seguridad o sin autorización.

Artículo 76: otorga a la Superintendencia facultades para auditar, investigar y sancionar cualquier vulneración.

Eso significa que la autoridad puede rastrear accesos, historial de ediciones y responsabilidades incluso cuando la violación ocurre en plataformas digitales o mediante documentos “anónimos”.

Las sanciones van desde multas hasta la eliminación obligatoria del contenido y medidas contra los responsables.

Ley de protección de datos La ley protege a la persona dueña del dato, y regula a quien lo difunde, lo guarda, lo edita o lo publica. Por eso, listas virales como la de infieles sí caen bajo esta ley, aunque hayan sido creadas por ciudadanos y no por empresas.

Difundir una lista de “infieles” es tratamiento ilícito de datos

La LOPDP es clara: divulgar, recopilar o circular datos personales sin autorización constituye tratamiento ilícito. Esto incluye:

documentos colaborativos abiertos,

listas anónimas,

capturas en redes,

mensajes reenviados en chats,

rumores digitalizados en Google Sheets.

El marco legal ecuatoriano no considera la intención (broma, advertencia, entretenimiento): lo relevante es la difusión del dato personal sin consentimiento.

Cuando además hay acusaciones: entra el COIP

Si el archivo no solo expone datos personales, sino que además contiene acusaciones —como infidelidad, comportamientos o supuestos hechos delicados— la discusión pasa también al ámbito penal.

Calumnia (Artículo 182 del COIP)

- Consiste en imputar falsamente un delito.

- Se sanciona con seis meses a dos años de prisión.

- La retractación, antes de sentencia, puede eximir de responsabilidad.

Injuria (Artículo 183 del COIP)

- Afecta la reputación o dignidad de una persona, aunque no implique delito.

- Puede ser castigada con multa, prisión o indemnización económica.

- Ambos delitos aplican cuando las expresiones se difunden en redes sociales, plataformas digitales o documentos compartidos masivamente.

- La calumnia y la injuria son de acción privada, por lo que la víctima puede denunciar si demuestra daño a su reputación.

El anonimato no protege: la ley permite rastrear al creador y a quienes comparten

El artículo 76 de la LOPDP autoriza a la Superintendencia a realizar auditorías y revisiones técnicas.

En la práctica, esto permite identificar:

quién creó un documento,

quién lo editó,

desde qué dirección se accedió,

en qué momento se difundió.

Incluso quienes solo reenvían o comparten pueden convertirse en corresponsables del tratamiento ilícito de datos.

Las plataformas también guardan registros suficientes para investigaciones penales por calumnia o injuria.

La privacidad no es negociable

Más allá del chisme, del algoritmo o del morbo digital, la ley ecuatoriana es categórica: la información personal pertenece al titular.

Y cuando esa información se difunde sin consentimiento —o se usa para acusar, etiquetar o exponer públicamente a terceros— las consecuencias pueden ser administrativas, civiles y penales.

Las listas virales pueden desaparecer en horas, pero los rastros legales no.

