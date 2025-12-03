¿Qué es ‘La lista negra de las girls’? El registro de infieles que ya llegó a Ecuador

Este viral expone datos personales sin permiso y podría acarrear sanciones por violar datos y el honor de los implicados

El documento viral que circula en Ecuador no solo genera curiosidad: también implica posibles delitos por difusión de datos privados.

La escena se repite sin descanso en TikTok: alguien abre un Google Sheets, escribe el nombre de su pareja o de su ex y espera mientras la pantalla carga. A veces no carga. A veces el documento colapsa. Y otras, aparece una fila con nombre, apellido, ciudad y una historia de infidelidad que nadie ha confirmado.

Así nació 'La lista negra de las girls', un archivo colaborativo que comenzó en Perú, explotó en redes y hoy también circula en Ecuador, donde la versión local está tan saturada que Google muestra un mensaje inusual: “Este archivo no está disponible debido a la gran actividad que hay en él”.

Mientras más personas intentan ingresar, más crece el fenómeno digital.

Un documento viral que TikTok convirtió en tendencia

En TikTok abundan videos mostrando el documento original, versiones nuevas y hasta ediciones “nacionales” de la lista. Creatores reaccionan al ver a conocidos en las filas, usuarias buscan nombres y muchas muestran el mensaje de bloqueo por saturación.

El documento ecuatoriano, compartido masivamente desde el fin de semana, se volvió tendencia en cuestión de horas. Algunos clips aseguran que ya supera los 2.700 nombres; otros muestran el archivo peruano o chileno, que también circularon antes.

La viralidad generó incluso variaciones inesperadas. Se han visto:

Contra-listas, donde se señala a mujeres.

Nuevos formularios, creados para “organizar mejor” los aportes después de que se eliminara la versión original peruana.

El tono va del humor al escándalo, pero en todos los videos se repite la misma mezcla: curiosidad, morbo y una preocupación creciente por la exposición de datos privados.

Ecuador: un archivo colapsado y sin verificación

La versión ecuatoriana del documento replica la estructura original: un Excel abierto, editable, sin filtro alguno. Cualquier usuario puede escribir lo que quiera.

Eso ha provocado que personas inocentes puedan aparecer allí sin haber sido consultadas, sin pruebas y sin control.

Decenas de usuarios publicaron capturas mostrando el mensaje de Google Sheets donde se advierte que el archivo está temporalmente inaccesible debido a la “gran actividad”. Este colapso ha alimentado aún más la sensación de que la lista “está explotando” en el país, reforzando su posición en tendencias de TikTok bajo etiquetas como #InfielesEcuador, #ListaNegra o #DocumentoViral.

El link viralizado también en X no permite ingresar debido a la cantidad de personas intentando. captura

La delgada línea entre el chisme viral y la violación de datos

Lo preocupante va más allá del entretenimiento. Estas listas contienen nombres, fotos, profesiones, ciudades y relatos personales sin autorización.

En Ecuador, eso constituye una violación a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que prohíbe difundir datos privados sin consentimiento.

El Código Penal también sanciona la difamación y la divulgación de información que afecte el honor o la reputación.

Es importante recordar que el anonimato no exime responsabilidad. Plataformas como Google registran accesos y modificaciones, por lo que quienes crean, editan o difunden estos documentos pueden ser identificados.

Una tendencia regional que también encendió alarmas

Perú fue el epicentro inicial, donde el archivo original llegó a tener miles de líneas antes de ser eliminado. En Chile, la dinámica escaló hasta lo que los medios llamaron “la guerra de los Excel”. México y Colombia también registraron listas similares, aunque de menor duración.

Ecuador, con un documento ahora saturado, se suma a este movimiento regional que combina curiosidad, humor y un serio problema de privacidad.

Más allá del viral: la conversación que Ecuador debe tener

'La lista negra de las girls' no trata solo de infidelidad; expone una discusión urgente sobre violencia digital, privacidad y responsabilidad. La velocidad de las redes convierte cualquier archivo editable en un arma capaz de destruir la reputación de alguien en minutos.

Mientras el documento ecuatoriano sigue colapsando por exceso de tráfico, una verdad queda clara: la viralidad puede entretener, pero vulnerar la intimidad es un riesgo que ningún país puede normalizar.

