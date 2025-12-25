Galo Cornejo reinterpreta la Navidad con su villancico 'Pa Dónde Queda el Pesebre'

Con una mezcla de ritmo y fe, Galo Cornejo invita a vivir la Navidad desde la inocencia y la alegría propias de su edad

Galo Cornejo presenta “Pa’ Dónde Queda el Pesebre”, un villancico moderno que invita a los niños a redescubrir el sentido de la Navidad a través de una aventura musical llena de esperanza.

A sus 11 años, Galo Cornejo Grijalva ya es una de las voces infantiles más visibles del momento. Carismático, energético y dueño de una presencia escénica que sorprende por su naturalidad, el joven artista guayaquileño ha construido una trayectoria que combina música, actuación, baile y televisión.

Desde los 7 años forma parte del grupo infantil Querubín, donde ha compartido escenario con músicos nacionales, y en 2025 lanzó su primer sencillo “Baila Baila”, un tema que refleja su estilo alegre y su gusto por ritmos como la salsa, el merenguetón y el pop. Su participación en una serie televisiva, obras musicales como Pinocho y Encanto, además de comerciales y premios en competencias de baile, consolidan un camino artístico poco habitual para alguien de su edad.

Un villacinco que busca volver al origen de la Navidad

Su propuesta más reciente, el villancico “Pa’ Dónde Queda el Pesebre” —compuesto por el artista ecuatoriano Gianpiero Zunino— se convirtió rápidamente en un favorito del público infantil. Para Galo, interpretar un tema navideño moderno tenía un propósito claro: regresar a la esencia de la Navidad y conectar con la búsqueda simbólica del pesebre, guiados por la luz de la esperanza dada por Jesús. “La gente me ha etiquetado en videos de sus pesebres y me encanta ver a los niños cantando mi canción”, cuenta emocionado, orgulloso del alcance que ha logrado esta propuesta festiva.

El gusto de Galo por la música nació desde muy pequeño. “Siempre estaba bailando y cantando, todo lo transformaba en instrumentos musicales”, recuerda. Sus padres lo inscribieron en academias de baile desde los 4 años y en clases de canto desde los 6, proceso que lo llevó a escenarios cada vez más grandes. Entre sus referentes menciona a Maykel y Gianpiero en el ámbito local, y a Chayanne y Marc Anthony como figuras internacionales que inspiran su energía y enfoque artístico.

Un preadolescente comprometido con la música

Para cada uno de sus temas, Galo participa activamente en la creación, compartiendo sus experiencias y vivencias como preadolescente. De esa colaboración nacieron sus dos canciones actuales: una que invita a bailar con amigos y otra que propone reflexionar sobre el sentido navideño. Su carrera avanza con pasos firmes, combinando disciplina, inocencia y entusiasmo. Su equipo creativo aseguró a EXPRESO, que 'Galito' ya trabaja actualmente en una sorpresa musical para el mes del amor y la amistad.

