No estás soñando: Dua Lipa canta ‘Tu misterioso alguien’ de Miranda! en Argentina

La artista británica emocionó a miles con su versión en español del clásico de Miranda!.

Dua Lipa volvió a causar impacto en Argentina. Durante la segunda fecha de su Radical Optimism Tour en el estadio Monumental de River Plate, la artista británica sorprendió al interpretar en español 'Tu Misterioso Alguien', uno de los clásicos más reconocidos de Miranda!. Bastaron los primeros acordes para que el público estallara en gritos y aplausos, coreando la canción de principio a fin.

Con una pronunciación elogiada por sus fans, la cantante avanzó sobre el escenario acompañada de su cuerpo de baile mientras las pantallas gigantes teñían el show de estética pop. El gesto generó conexión inmediata con los asistentes, quienes no dudaron en registrar el momento y compartirlo en redes sociales.

Las publicaciones se viralizaron en minutos. Frases como “No puedo creer que Dua Lipa esté cantando Miranda!” o “Me devolvió años de vida” inundaron X e Instagram, donde el cover se volvió tendencia. Para muchos, se convirtió en uno de los puntos más emocionantes de la noche.

Miranda! reacciona: "En shock"

La reacción de Miranda! no tardó. Desde sus redes, el dúo compartió fragmentos del show y se declaró “en shock total” por la interpretación, agradeciendo el homenaje con entusiasmo.

El concierto, que agotó entradas, reafirmó el vínculo entre Dua Lipa y el público argentino. La artista ya había generado sorpresa en su primera noche cuando interpretó 'De Música Ligera', de Soda Stereo, otra elección celebrada por los fans locales.

Una canción de 2009 que volvió a nacer

'Tu misterioso alguien' es parte de la era dorada de Miranda!, cuando su estética pop, teatral y emocional marcó la música latina. Aunque nunca dejó de escucharse, la canción reapareció con fuerza entre 2024 y 2025 gracias a una combinación de factores:

El resurgimiento de la estética pop de los 2000, especialmente entre audiencias jóvenes.

El regreso del dúo a los grandes escenarios, con conciertos masivos y shows agotados en Argentina y la región.

Su aparición en realities musicales como jurados, mentores y donde artistas emergentes retomaron el tema para audiciones televisivas.

Nuevas versiones junto a cantantes urbanos, que acercaron el track a una generación que lo conocía de forma indirecta.

Todo esto encendió nuevamente la conversación en plataformas como TikTok, donde la letra melancólica y teatral del sencillo se volvió materia perfecta para trends.

Miranda!, de vuelta en escena

Tras una década de actividad intermitente y un público fiel, Miranda! volvió a llenarse de reflectores con giras internacionales. Su estética maquillada y su pop teatral han conectado especialmente con jóvenes que los descubrieron por primera vez.

Su regreso coincidió con una ola de nostalgia por el pop latino de los 2000, lo que impulsó a muchos a revisitar su catálogo. Así, 'Tu misterioso alguien' reapareció en playlists, desafíos creativos y karaokes.

Dua Lipa, la gasolina final

El homenaje de Dua Lipa: la chispa definitiva. Durante el show cantó en español con sorprendente precisión, lo que desató la locura del público argentino. Videos del momento colapsaron las redes y situaron nuevamente la canción en playlists virales.

Miranda! reaccionó en Instagram con mensajes de sorpresa y gratitud: "No estás soñando", acompañado de clips del Monumental.

Con este gesto, Dua Lipa no solo reconoció la relevancia del pop argentino, sino que amplificó un fenómeno que ya venía creciendo.

El pop argentino, en la mira global

El impacto del cover vuelve a demostrar cómo los grandes escenarios internacionales pueden convertir repertorios locales en fenómenos globales. Así como ocurrió con Soda Stereo cuando Coldplay o U2 versionaron sus clásicos, Miranda! ahora recibe un reconocimiento que no solo despierta nostalgia, sino que suma nuevos públicos.

Con este guiño cultural, Dua Lipa selló un vínculo especial con Argentina y ayudó a consagrar un revival que ya estaba en marcha.

