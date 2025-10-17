Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Dua Lipa
Dua Lipa posando en las intalaciones de la Biblioteca Nacional en Nueva York.Intagram: @dualipa

Dua Lipa obtuvo su certificado de español tras tomar clases particulares en línea

La cantante no solo conquista la música, ahora domina el español y obtuvo un certificado. Se contagió de cultura extranjera

  • Verónica Cisneros

La cantante británica compartió feliz y orgullosa su nuevo logro personal: obtener el Certificado General de Educación Secundaria (GCSE) en español. La noticia fue anunciada en sus historias de Instagram, generando entusiasmo entre sus fans, quienes esperan ansiosos su llegada a Latinoamérica durante la etapa de su gira Radical Optimism World Tour.

RELACIONADAS

¡Su español sí va a ser utilizado! Dua Lipa ha demostrado interés por el idioma desde hace años, con una fascinación especial por la cultura española e iberoamericana, siendo además fiel fan de las películas de Pedro Almodóvar. 

El aprendizaje formal surgió para conectar mejor con su audiencia hispanohablante durante la gira, evitando traductores en entrevistas y shows. Dua lo describió como un "paso firme fuera del escenario y dentro del aula". 

Dua no se detiene aquí: ya está preparando el A-Level Spanish, un nivel avanzado, equivalente a preparatoria, que incluye literatura, análisis gramatical y expresión oral profunda. 

ENTREVISTA ANDREA GUR (14414801)

Andrea Gura: "Mi música es el bebé entre Adele y Dua Lipa"

Leer más

Incluso compartió una foto de su libro de texto, con la Plaza de España de Sevilla en la portada, y escribió: "next next next!!!!".

La noticia se viralizó rápidamente, con fans comentando: "Está en su era universitaria" o "Necesito su motivación para aprender español". 

RELACIONADAS

En Latinoamérica, generó euforia por sus conciertos próximos en México (1-2 diciembre en Estadio GNP Seguros), Chile y otros países. Esto refuerza su imagen como artista poliglota: habla inglés, albanés y ahora avanza en español.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Vinícius Júnior pasó de festejar su cumpleaños a meterse en problemas legales

  2. Dua Lipa obtuvo su certificado de español tras tomar clases particulares en línea

  3. Ariana Grande y Cynthia Erivo invitan a una fiesta de halloween con 'Las Perdidas'

  4. Estas dos importantes aerolíneas internacionales retoman vuelos a Ecuador

  5. Renunció jefe militar de EE. UU. en Suramérica en medio de tensiones con Maduro

LO MÁS VISTO

  1. Capturan a dos presuntos autores del atentado contra Bryan Angulo en Portoviejo

  2. Mujer de Torenza: cómo nació la leyenda del país inexistente

  3. El primer Porsche Cayenne en la historia de la isla Trinitaria

  4. Liga de Quito vs Barcelona SC: la inteligencia artificial ya eligió al ganador

  5. El caso Torenza y las teorías sobre la posibilidad de viajar en el tiempo

Te recomendamos