Dua Lipa obtuvo su certificado de español tras tomar clases particulares en línea

La cantante no solo conquista la música, ahora domina el español y obtuvo un certificado. Se contagió de cultura extranjera

Dua Lipa posando en las intalaciones de la Biblioteca Nacional en Nueva York.

La cantante británica compartió feliz y orgullosa su nuevo logro personal: obtener el Certificado General de Educación Secundaria (GCSE) en español. La noticia fue anunciada en sus historias de Instagram, generando entusiasmo entre sus fans, quienes esperan ansiosos su llegada a Latinoamérica durante la etapa de su gira Radical Optimism World Tour.

¡Su español sí va a ser utilizado! Dua Lipa ha demostrado interés por el idioma desde hace años, con una fascinación especial por la cultura española e iberoamericana, siendo además fiel fan de las películas de Pedro Almodóvar.

El aprendizaje formal surgió para conectar mejor con su audiencia hispanohablante durante la gira, evitando traductores en entrevistas y shows. Dua lo describió como un "paso firme fuera del escenario y dentro del aula".

✍️🏽Dua Lipa celebró que aprobó su examén de español 📚 pic.twitter.com/we69R4yBhH — Resumido.info (@Resumidoinfo) October 16, 2025

Dua no se detiene aquí: ya está preparando el A-Level Spanish, un nivel avanzado, equivalente a preparatoria, que incluye literatura, análisis gramatical y expresión oral profunda.

Incluso compartió una foto de su libro de texto, con la Plaza de España de Sevilla en la portada, y escribió: "next next next!!!!".

La noticia se viralizó rápidamente, con fans comentando: "Está en su era universitaria" o "Necesito su motivación para aprender español".

En Latinoamérica, generó euforia por sus conciertos próximos en México (1-2 diciembre en Estadio GNP Seguros), Chile y otros países. Esto refuerza su imagen como artista poliglota: habla inglés, albanés y ahora avanza en español.

