Victoria’s Secret Fashion Show 2025: inclusión, música y una pasarela histórica

Jasmine Tookes desfiló embarazada, Karol G cantó en vivo y el grupo Twice modeló en una edición histórica

El desfile de Victoria’s Secret 2025 reunió a modelos, artistas y atletas en una pasarela que celebró la diversidad.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025, celebrado el 15 de octubre en Nueva York, marcó un nuevo capítulo para la icónica firma de lencería. Bajo la dirección creativa de Adam Selman, el desfile apostó por una estética renovada, más inclusiva y emocional. La pasarela reunió a modelos legendarias, nuevas voces, atletas, artistas y celebridades que reivindican una belleza diversa y global.

Jasmine Tookes abrió el desfile embarazada

Jasmine Tookes abrió el desfile luciendo su embarazo, marcando un momento histórico en la pasarela. GALA

La modelo estadounidense Jasmine Tookes fue la encargada de inaugurar el show, luciendo su segundo embarazo con un conjunto nude y una estructura escultural. Su aparición fue celebrada como símbolo de empoderamiento y transformación.

Atletas y actrices redefinen la pasarela

El desfile de Victoria’s Secret 2025 no solo fue un espectáculo de moda, sino también un manifiesto de inclusión. Tres figuras destacaron por sus debuts en la pasarela, cada una con una historia que amplía el espectro de representación:

Angel Reese, primera atleta profesional en recibir alas de Victoria’s Secret

Angel Reese debutó como “ángel” de Victoria’s Secret, siendo la primera atleta profesional en portar las icónicas alas. OUTKICK

La estrella de la WNBA y jugadora del Chicago Sky se convirtió en la primera deportista profesional en desfilar como “ángel” oficial de la marca. Reese lució dos conjuntos en tonos rosados, caminó con seguridad y declaró sentirse “destinada” para ese momento. Su participación fue precedida por semanas de entrenamiento con coaches de moda, y su presencia fue celebrada como un hito para la representación deportiva en la industria.

Suni Lee, medallista olímpica, debutó con un look audaz

Suni Lee debutó en la pasarela con un conjunto audaz, convirtiéndose en la primera atleta olímpica en desfilar para Victoria’s Secret. USA TODAY´S FTW

La gimnasta estadounidense, ganadora de oro en Tokio 2020, sorprendió con un conjunto de lencería y shorts cortos que contrastaban con su imagen habitual en el deporte. Suni Lee se convirtió en la primera atleta olímpica en desfilar para Victoria’s Secret, y compartió en entrevistas que nunca imaginó caminar una pasarela. Su participación fue recibida con entusiasmo por fans que celebraron su versatilidad y carisma.

Barbie Ferreira, actriz de Euphoria, desafió los cánones tradicionales

Barbie Ferreira debutó en la pasarela con actitud desafiante, celebrando la diversidad corporal y el empoderamiento. REVISTA XMAG

Reconocida por su activismo en favor de la positividad corporal, Barbie Ferreira debutó en la pasarela con un conjunto denim y actitud desafiante. Aunque su aparición generó controversia por su cambio físico, la actriz expresó sentirse “emocionada” por participar en un evento que celebra la sensualidad en todas sus formas. Su presencia reafirmó el compromiso de la marca con la diversidad de cuerpos y trayectorias.

Música en vivo: Karol G y Twice

Karol G se convirtió en la primera artista latina en cantar en el desfile de Victoria’s Secret, combinando música y moda. HOLA

La cantante colombiana Karol G se convirtió en la primera artista latina en actuar en un desfile de Victoria’s Secret. También participaron las integrantes del grupo surcoreano Twice, quienes no solo cantaron, sino que desfilaron junto a modelos como Gigi Hadid, Bella Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio y Ashley Graham.

El grupo surcoreano Twice desfiló y cantó en vivo, aportando energía y representación asiática al desfile. THE KOREAN HERALD

La edición 2025 apostó por modelos de distintas tallas, edades, nacionalidades y trayectorias. Desde leyendas como Candice Swanepoel y Joan Smalls hasta nuevas figuras como Alex Consani y Yumi Nu, el desfile equilibró sensualidad, espectáculo y emoción

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 logró reconciliarse con el público al presentar una pasarela que celebra la belleza en todas sus formas. Con modelos embarazadas, artistas latinas, atletas olímpicas y estrellas del K-pop, la firma reafirma su compromiso con la inclusión, la emoción y el espectáculo.

