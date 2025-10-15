Karol G se convierte en un ángel sorpresa en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Es la primera ocasión en la que se canta reguetón en el afamado desfile de lencería

El regreso del Victoria’s Secret Fashion Show tuvo uno de sus momentos más comentados con la presentación de Karol G, quien llevó su propuesta artística a una pasarela convertida en una gran pantalla roja. El espectáculo visual y musical combinó el desfile de lencería con la fuerza escénica de la artista colombiana.

La apertura estuvo a cargo de Bella Hadid, que apareció con un peinado rubio tostado y un conjunto que marcó el tono del evento. A partir de allí, la pasarela se transformó en un recorrido de imágenes y luces donde desfilaron los atuendos más provocativos de la marca.

Karol G interpretó ‘Ivonny Bonita’, tema principal de su disco Trópicoqueta. La cantante explicó que la canción representa a su alter ego, “la mujer más fuerte y sensual de mi vida”, una figura que, según dijo, la impulsa a alcanzar sus metas. En el tema también hace referencia a piezas de lencería, conectando su mensaje con la esencia del desfile.

La sorpresa de Karol G

La artista reapareció más adelante en el show como un “ángel” de Victoria’s Secret, vistiendo un conjunto rojo, piedrerìa y alas del mismo tono. La escena incluyó un gran letrero luminoso con la frase Latina Forever, el mismo título de la canción que interpretó para cerrar su participación.

La combinación entre música y pasarela reforzó el enfoque de la marca en la representación y la diversidad, con Karol G como figura central de una noche que unió el espectáculo musical y el lenguaje visual del deseo.

