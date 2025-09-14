Karol G tras su concierto en el Vaticano: “Experimenté el Nirvana en su estado puro”

Karol G calificó como “el momento más sublime” de su carrera su histórico concierto en el Vaticano

Karol G y Andrea Bocelli unieron sus voces en el Vaticano y sellaron el emotivo momento tomados de la mano durante el concierto por la fraternidad.

Karol G describió en sus redes sociales el concierto que ofreció en la Plaza de San Pedro del Vaticano como el momento “más sublime” de su carrera. La artista colombiana se presentó el sábado 13 de septiembre junto a figuras como Andrea Bocelli, Pharrell Williams y John Legend, en un espectáculo por la fraternidad humana que reunió a miles de personas y fue transmitido al mundo entero.

“Literal experimenté el Nirvana en su estado más puro. Y nadie, pero nadie, me arranca la emoción y el orgullo que siento por mí y por los míos”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes del histórico evento que cerró la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Entre gratitud y orgullo latino

Karol G agradeció a sus seguidores y al equipo que la acompañó en esta experiencia, a la que definió como un “propósito infinito”. En su mensaje dedicó palabras a Pharrell Williams por invitarla a formar parte del show y a Andrea Bocelli por su generosidad al compartir escenario: “Gracias Maestro por darme un lugar tan grande en el que tal vez ni yo me veía”.

También recordó con cariño a su abuelo: “Gracias Abu que desde el cielo me diste la fuerza. Te amo”. La publicación, que en pocas horas superó el millón de ‘me gusta’, estuvo acompañada de muestras de orgullo de sus seguidores, quienes celebraron su presencia como representación de toda Latinoamérica en el corazón del catolicismo.

Un show que unió música y espiritualidad

Durante el concierto, Karol G interpretó su tema Mientras me curo del cora y más tarde cantó a dúo con Bocelli Vivo por ella, en una de las actuaciones más ovacionadas de la noche. El espectáculo estuvo acompañado por 3.500 drones que iluminaron el cielo romano con figuras inspiradas en la Capilla Sixtina y hasta el rostro del fallecido papa Francisco.

Junto a la colombiana participaron artistas como Jennifer Hudson, Angélique Kidjo y coros góspel, además de mensajes de paz de líderes internacionales como el Nobel Kailash Satyarthi y Graça Machel, viuda de Nelson Mandela.

Aunque el papa León XIV no asistió, el cardenal Mauro Gambetti abrió la jornada con un mensaje claro: “No a la guerra, sí a la paz y la fraternidad”.

Un recuerdo imborrable

Con un vestido negro de pedrería y el cielo de Roma como escenario, Karol G logró lo que definió como un sueño cumplido. “Qué día, Dios. Gracias infinitas”, concluyó en su publicación. El eco de su voz y sus palabras ratifican que el concierto no solo fue un hito musical, sino también una celebración universal de unidad, fe y cultura.

¿Qué significa vivir el Nirvana?

Cuando Karol G escribe “experimenté el Nirvana en su estado más puro”, lo usa de manera metafórica.

En este contexto no se refiere al Nirvana religioso en sí (que en el budismo significa liberación del sufrimiento y del ciclo de la reencarnación), sino a una sensación de plenitud absoluta, de paz interior y felicidad extrema. Es decir, que en ese concierto en el Vaticano vivió el momento más sublime y perfecto de su vida profesional, una experiencia espiritual y emocional que la hizo sentir realizada.

