El Vaticano vibró con Karol G: música, fe y un show que iluminó Roma
Karol G protagonizó un histórico concierto en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Aquí los detalles y videos
La música y la fe se dieron la mano en un espectáculo inolvidable. La cantante colombiana Karol G protagonizó este sábado 13 de septiembre un macroconcierto en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde miles de personas vibraron al ritmo de la Bichota en un evento dedicado a la fraternidad humana que combinó arte, espiritualidad y un despliegue tecnológico sin precedentes.
El recital, titulado Grace for the World, clausuró la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana y tuvo como telón de fondo la imponente Basílica de San Pedro. Durante la noche, un espectáculo de drones iluminó el cielo romano con figuras inspiradas en la Capilla Sixtina y hasta el rostro sonriente del fallecido papa Francisco.
Karol G, entre lo urbano y lo sacro
Vestida con un elegante traje negro de pedrería, Karol G abrió su participación con Mientras me curo del cora, tema de su exitoso álbum Mañana será bonito. Más tarde, volvió al escenario junto al tenor Andrea Bocelli para interpretar el clásico Vivo por ella, en uno de los momentos más aplaudidos de la velada.
Desde la multitud, ondearon banderas colombianas y latinoamericanas, símbolo del orgullo regional por la presencia de la artista. “Es un evento bonito, pero en realidad venimos a ver a Karol G”, confesó Liz, una joven peruana que viajó a Roma para la ocasión.
Voces del mundo en la plaza vaticana
La jornada reunió a figuras internacionales como Bocelli, quien abrió con el Ave María; Pharrell Williams, que puso a bailar a la multitud con Happy; y John Legend, que emocionó con Glory y Bridge Over Troubled Water. También destacaron Jennifer Hudson, Angélique Kidjo y coros góspel que aportaron fuerza y espiritualidad al repertorio.
El concierto fue transmitido a nivel global por Disney+ y Hulu, consolidando su carácter universal.
Un mensaje de paz y justicia
Más allá de la música, el evento estuvo marcado por reflexiones de líderes y activistas. El Nobel de la Paz Kailash Satyarthi advirtió que “el silencio ante las injusticias jamás conducirá a la paz”, mientras Graça Machel, viuda de Nelson Mandela, pidió compromiso ante los conflictos en Palestina, Sudán, Ucrania y otros países.
Aunque el papa León XIV no estuvo presente, el cardenal Mauro Gambetti inauguró el concierto reiterando el llamado a la paz y la fraternidad.
Un recuerdo imborrable
La Plaza de San Pedro, epicentro del catolicismo, se transformó por una noche en escenario universal de música y esperanza. Entre góspel, rap, pop y reguetón, Karol G brilló como la gran embajadora de Latinoamérica en un encuentro que será recordado como uno de los conciertos más insólitos y memorables en la historia del Vaticano.
