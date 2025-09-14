El Vaticano vibró con Karol G: música, fe y un show que iluminó Roma

Karol G protagonizó un histórico concierto en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Aquí los detalles y videos

Karol G llevó su ritmo y su voz a la Plaza de San Pedro del Vaticano en un concierto por la fraternidad humana, donde drones iluminaron el cielo romano con figuras de la cristiandad y hasta del difunto papa Francisco.

La música y la fe se dieron la mano en un espectáculo inolvidable. La cantante colombiana Karol G protagonizó este sábado 13 de septiembre un macroconcierto en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde miles de personas vibraron al ritmo de la Bichota en un evento dedicado a la fraternidad humana que combinó arte, espiritualidad y un despliegue tecnológico sin precedentes.

RELACIONADAS Bad Bunny lidera los Billboard de música Latina 2025 con récord de nominaciones

El recital, titulado Grace for the World, clausuró la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana y tuvo como telón de fondo la imponente Basílica de San Pedro. Durante la noche, un espectáculo de drones iluminó el cielo romano con figuras inspiradas en la Capilla Sixtina y hasta el rostro sonriente del fallecido papa Francisco.

Karol G, entre lo urbano y lo sacro

Vestida con un elegante traje negro de pedrería, Karol G abrió su participación con Mientras me curo del cora, tema de su exitoso álbum Mañana será bonito. Más tarde, volvió al escenario junto al tenor Andrea Bocelli para interpretar el clásico Vivo por ella, en uno de los momentos más aplaudidos de la velada.

Desde la multitud, ondearon banderas colombianas y latinoamericanas, símbolo del orgullo regional por la presencia de la artista. “Es un evento bonito, pero en realidad venimos a ver a Karol G”, confesó Liz, una joven peruana que viajó a Roma para la ocasión.

RELACIONADAS El último adiós a Mike Albornoz será este domingo en Guayaquil

Voces del mundo en la plaza vaticana

La jornada reunió a figuras internacionales como Bocelli, quien abrió con el Ave María; Pharrell Williams, que puso a bailar a la multitud con Happy; y John Legend, que emocionó con Glory y Bridge Over Troubled Water. También destacaron Jennifer Hudson, Angélique Kidjo y coros góspel que aportaron fuerza y espiritualidad al repertorio.

El concierto fue transmitido a nivel global por Disney+ y Hulu, consolidando su carácter universal.

@metflix2024 John Legend live in Concert at the Vatican ♬ original sound - clipz

RELACIONADAS Danny Ocean convierte el Coliseo Voltaire Paladines Polo en su Babylon C

Un mensaje de paz y justicia

Más allá de la música, el evento estuvo marcado por reflexiones de líderes y activistas. El Nobel de la Paz Kailash Satyarthi advirtió que “el silencio ante las injusticias jamás conducirá a la paz”, mientras Graça Machel, viuda de Nelson Mandela, pidió compromiso ante los conflictos en Palestina, Sudán, Ucrania y otros países.

El último show de Mike Albornoz: Los 15 años de María del Mar Proaño en el diseño Leer más

Aunque el papa León XIV no estuvo presente, el cardenal Mauro Gambetti inauguró el concierto reiterando el llamado a la paz y la fraternidad.

Un recuerdo imborrable

La Plaza de San Pedro, epicentro del catolicismo, se transformó por una noche en escenario universal de música y esperanza. Entre góspel, rap, pop y reguetón, Karol G brilló como la gran embajadora de Latinoamérica en un encuentro que será recordado como uno de los conciertos más insólitos y memorables en la historia del Vaticano.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ