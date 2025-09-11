Bad Bunny lidera los Billboard de música Latina 2025 con récord de nominaciones

El artista puertorriqueño encabeza la lista con 27 menciones. Karol G, Peso Pluma y Rauw Alejandro le siguen

La edición 2025 de los Premios Billboard de la Música Latina ya tiene a sus finalistas, y el nombre que encabeza la lista no sorprende: Bad Bunny, el artista puertorriqueño acumula 27 menciones, estableciendo un récord histórico en la premiación. Su álbum Debí Tirar Más Fotos y éxitos como Baile Inolvidable lo posicionan como favorito en categorías clave como Artista del Año, Compositor del Año y Top Latin Album del Año.

La ceremonia se celebrará el próximo 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, transmitida en vivo por Telemundo y disponible en plataformas como Peacock y Telemundo Internacional para América Latina y el Caribe.

Finalistas destacados: Karol G, Peso Pluma y Rauw Alejandro

Karol G, Peso Pluma y Rauw Alejandro figuran entre los artistas más nominados en los Billboard Latinos 2025, consolidando su impacto en la música global. CANVA

Después Bad Bunny, el segundo lugar en menciones lo ocupa Fuerza Regida con 15 nominaciones, seguido por Rauw Alejandro con 14. Karol G lidera entre las artistas femeninas con 10 menciones, incluyendo Canción del Año por Si Antes Te Hubiera Conocido y Álbum Latin Rhythm del Año por Tropicoqueta.

Peso Pluma, uno de los referentes del regional mexicano, suma nueve menciones por su álbum Éxodo y colaboraciones como Dos Días junto a Tito Double P. Este último también figura con 10 nominaciones, consolidando su ascenso en la escena latina

Los premios incluyen 49 categorías que incluyen pop latino, tropical, ritmo latino y regional mexicano. También los galardones competitivos, Billboard entregará reconocimientos honoríficos a artistas selectos, cuyos nombres se anunciarán próximamente.

Entre los finalistas también destacan Netón Vega, Grupo Frontera, Shakira, Romeo Santos y Óscar Maydon. Las nominaciones reflejan el desempeño de las canciones y álbumes en las listas de Billboard entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, considerando métricas como streaming, ventas digitales, difusión radial y giras.

Semana de la Música Latina y expectativas

Los premios coinciden con la Billboard Latin Music Week, que se celebrará del 20 al 24 de octubre en Miami Beach. El evento reunirá a figuras como Kali Uchis, Daddy Yankee, Laura Pausini, Ozuna y Xavi, en paneles, charlas y presentaciones que celebran la diversidad y el impacto global de la música latina.

La expectativa por la gala crece entre los fans, que podrán seguir el espectáculo en vivo y conocer a los ganadores en tiempo real. Con Bad Bunny como favorito, la competencia promete emociones, sorpresas y momentos memorables.

Los Premios Billboard de la Música Latina 2025 reflejan el movimiento de una industria que no deja de crecer. Con artistas consolidados y emergentes compitiendo en una gala que se perfila como una celebración del talento, la innovación y la conexión cultural que define a la música latina.

