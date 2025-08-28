Expreso
El Papa León XIV y Karol G
El Papa León XIV y Karol GInstagram

Karol G hará historia en el Vaticano: cantará junto a Andrea Bocelli

Grace from the World es el concierto que tendrá lugar en la Plaza de San Pedro para promover la paz mundial

  • Redacción Expresiones

Karol G se presentará en el Vaticano el próximo 13 de septiembre como una de las invitadas especiales de Grace from the World, concierto que tendrá lugar en la Plaza de San Pedro y que busca promover la fraternidad y la paz mundial.

¿Quién dirige el concierto Grace from the World?

El evento será dirigido por Pharrell Williams y Andrea Bocelli, quien confirmó la participación de la artista colombiana a través de sus redes sociales. El concierto marcará la clausura de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, previsto para los días 12 y 13 de septiembre en la Santa Sede. “Un evento cultural y espiritual emblemático: dos días intensos de diálogo y reflexión culminarán en una experiencia en vivo única que unirá música, narración y fraternidad”, escribió Bocelli en Instagram.

Además de Karol G, se presentarán John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angelique Kidjo y Jelly Roll. Los artistas estarán acompañados por un coro de 250 voces, y el espectáculo incluirá un show de drones y luces inspirado en la Capilla Sixtina.

Andrea Bocelli
Andrea Bocelli.Redes sociales

¿Cómo y dónde ver el concierto Grace from the World?

Karol G fiesta Tropicoqueta con Airbnb

Karol G organiza una fiesta privada para 24 fans: la noche más tropical de Medellín

Leer más

El evento será gratuito y abierto al público en la Plaza de San Pedro. Para quienes no puedan asistir, la presentación se transmitirá a nivel mundial a través de Disney+, Hulu y ABC News, a la 1 de la tarde, hora de Colombia.

Con esta participación, Karol G se suma a una cartelera internacional en un escenario histórico, compartiendo espacio con figuras de la música mundial en un evento cultural promovido por el papa León XIV.

