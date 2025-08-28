Cardi B asegura no agredir a guardia de seguridad en juicio por altercado de 2018

Asegura que no tocó a Emani Ellis, la exguardia de seguridad que la acusa de cortarle la cara con una uña

Cardi B testificó este miércoles en un tribunal del condado de Los Ángeles que no tocó a Emani Ellis, la exguardia de seguridad que la acusa de cortarle la cara con una uña y escupirla durante un altercado afuera del consultorio de un obstetra en 2018, cuando la rapera estaba embarazada de su primer hijo. “No pude hacerle ni un rasguño porque no la toqué”, afirmó Cardi en su segundo día de testimonio.

La discusión que la llevó a la corte

La rapera relató que la discusión se intensificó cuando Ellis la siguió hasta el quinto piso del consultorio y parecía grabarla. “Le dije: ‘¿Por qué estás grabando?’ y ella respondió: ‘¡Qué mal!’. Prácticamente se disculpó”, señaló Cardi. Aunque reconoció que estuvieron pecho contra pecho en un momento, insistió en que la pelea nunca fue física: “No me tocó. Iba a tocarme, pero no lo hizo”.

Cardi explicó que llevaba cuatro meses de embarazo durante el incidente y que había mantenido la noticia en privado, compartiéndola solo con su círculo cercano. “Me estaba acostumbrando a las cosas. Estaba muy preocupada por lo que decían y pensaban todos. Pensaba que estaba decepcionando a mucha gente”, dijo. Además, detalló que el consultorio había cerrado para otros pacientes ese sábado para proteger su privacidad.

Las uñas acrílicas de Cardi son parte del juicio

Parte del testimonio abordó las uñas acrílicas con diamantes que la rapera llevaba, sobre si podían causar daño. “No era una forma dañina, tenía forma de ataúd. No eran afilados”, declaró. Mientras tanto, Ellis reclama gastos médicos, compensación por sufrimiento emocional y físico, salarios perdidos y daños punitivos, por un monto que Cardi B indicó como 24 millones de dólares.

Tierra Malcolm, recepcionista del consultorio que intervino para separar a ambas, apoyó en gran medida el relato de Cardi, indicando que escuchó un alboroto pero no presenció contacto físico. El juicio se desarrolla en un juzgado en Alhambra, a las afueras de Los Ángeles, donde los casos con celebridades son poco frecuentes, y se espera que continúe y concluya la próxima semana.

